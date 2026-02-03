臺北走春趣 繽紛花海迎賓

記者李佩玲／專題報導

今年春節期間，臺北市多處景點正值花季，如可欣賞日夜不同花景的「樂活夜櫻季」、被譽為臺版富良野的「三層崎花海」、金黃燦爛的「樟樹步道魯冰花海」，以及舉辦超過一甲子的「陽明山花季」等；長達9天的春節連假將至，還沒想好要去哪玩嗎？不妨來趟賞花之旅，用繽紛色彩迎接新年到來。

內湖樂活夜櫻季 日夜浪漫

內湖樂活公園內溝溪步道能近距離欣賞盛開的上百株櫻花，有寒櫻、吉野櫻、八重櫻等，每年約從1月底至2月底隨著時間推移，不同品種的櫻花陸續綻放，園內還有遊戲設施讓小朋友盡情玩耍。今年的「樂活夜櫻季」已正式開跑，活動持續至22日；值得一提的是，今年夜櫻季不僅有浪漫的櫻花步道，也特別邀請知名藝術家陳文傑以廢鐵件再製多組大型永續裝置藝術，夜間點燈後，裝置作品與草花布置相互映照，塑造層次豐富的光影景致，成為今年最具特色的視覺焦點。另外，也結合了音樂、藝術與永續理念，為民眾帶來煥然一新的賞櫻體驗。

廣告 廣告

北投三層崎花海 臺版富良野

被譽為臺版富良野的三層崎花海，將於2月11日至3月15日在北投社三層崎公園登場，今年以「花願同行」為主題，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園2大園區，打造一條結合花海、櫻花與城市風景的「春日賞花路線」。三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色；其中，三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用GPS定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約60株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及臺北盆地。

貓空樟樹步道 金黃花毯綻放

春節腳步將近，貓空山區樟樹步道的年度重頭戲魯冰花花季也正式登場，一整片金黃色魯冰花沿著步道與坡地陸續綻放，在翠綠山林間鋪展出燦爛花海。臺北市政府工務局大地處表示，魯冰花原為貓空茶農休耕時常用的綠肥植物，滿布於田地的成串金黃花朵亦是冬季難得的亮麗風景，民眾可於春節連假期間前往健行踏青，本期魯冰花海預計於2月底結束，建議想來逛逛的朋友們把握花期，與金色風鈴一同迎接新年。長約1.1公里的樟樹步道除了可賞花，沿線也保留炭窯、豬舍、牛車與穀倉等農村景觀，再現早期農村生活風貌，讓旅程兼具自然與人文氣息；另外，賞花之餘，還可順道造訪附近茶莊品茗，細細體會貓空的茶文化。

陽明山花季 藝術與自然交織

陽明山花季為臺北市重要的季節性觀光活動，每年吸引眾多遊客。今年將於2月5日至3月15日在陽明公園登場，活動期間，包含櫻花、杜鵑、水仙在內的多樣花卉將陸續綻放，搭配園區地形與景觀，形塑出層次豐富的春日花景，展現陽明山獨有的自然魅力。今年花季特別邀請裝置藝術家林靖格參與創作，以竹編藝術回應陽明山的自然環境，透過竹編工藝探索人與自然之間的感知關係，讓作品自然融入花海景觀之中，花鐘廣場周圍將展出2件竹編裝置藝術作品，邀請民眾在賞花之餘，走入作品、近距離感受藝術與自然交織的氛圍。

內湖樂活公園內溝溪步道能近距離欣賞盛開的上百株櫻花。 （取自臺北市公園處網站）

內湖樂活公園有寒櫻、吉野櫻、八重櫻等品種櫻花。（取自臺北市公園處網站）

內湖樂活夜櫻季可欣賞到日夜不同的櫻花景致。（取自臺北市公園處網站）

被譽為臺版富良野的三層崎花海。（取自臺北市政府網站）

三層崎公園如彩色浪濤般的壯麗花海美景，吸引不少民眾前來拍照、打卡。（取自臺北市政府網站）

樟樹步道沿線保留牛車與穀倉等農村景觀。（取自臺北市政府網站）

陽明公園櫻花溪流區為陽明山花季增添許多春色。（取自臺北市公園處網站）

今年陽明山花季特別邀請裝置藝術家參與創作，以竹編藝術回應陽明山的自然環境。（取自臺北市公園處網站）

賞花景點怎麼去