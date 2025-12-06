臺北跨年主持陣容揭曉！ Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓攜手High翻新年城
臺北市觀傳局近日正式公布「臺北最High新年城-2026跨年晚會」主持陣容，由四位各具魅力的主持人攜手點燃全場熱力：
Sandy吳姍儒： 曾獲得三屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎，她透露得知主持搭檔時感到很放心，並大讚「豪平準備充足、強梗不斷，和熙、圓圓都是專業主持人」。
黃豪平： 主持經驗豐富，表示能與好朋友一起主持「興奮大於壓力」，將這視為重要的里程碑。
圓圓： 視為氣氛擔當的圓圓，表示對主持團隊默契有信心，並透露將挑戰開場舞，「今年是雙重挑戰，做夢都夢到在跳舞」。
夏和熙： 從青少年時期的臺北跨年觀眾，轉變為主持，直呼相當興奮。他推薦跨年後要在臺北做的三件事情：騎YouBike回家、吃涼麵，以及到河濱公園欣賞2026年的第一天。
多元舞台擴大版圖：首度新增「四四南村」動漫舞台
今年臺北跨年除了重磅卡司雲集的主舞台外，當日還有四大主題多元舞台，全面引爆跨年氣氛，讓所有來臺北跨年的民眾都能找到最喜歡的音樂舞台。
臺北跨年成跨夜音浪地圖，Snoopy 家族同步串聯
「臺北最High新年城-2026跨年晚會」主舞台與4大多元舞台將同步開唱，用多樣化內容展現臺北的音樂包容力，讓跨年夜不只是一場倒數，而是一座城市共同織出的跨夜音浪地圖。
觀傳局提醒，今年活動不只延續超強卡司陣容，先前已公布全球經典角色 Snoopy 漫畫家族也將首次串聯三大活動，以巨型裝置與燈飾陪伴大家。更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「2026臺北最High新年城」活動官網與「臺北旅遊網」粉絲專頁。
