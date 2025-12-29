臺北跨年倒數後壓軸 周湯豪、玖壹壹跨年首發

記者周毓洵／臺北報導

「臺北最High新年城－2026跨年晚會」即將於本月31日熱鬧登場，全卡司曝光後話題不斷，其中最受矚目的莫過於倒數後壓軸登場的周湯豪與玖壹壹，兩組人氣音樂人將接力開唱，聯手為2026年揭開最炸的第一頁，也被視為新年「首發級」演出。

周湯豪暌違數年再度站上臺北跨年舞台，他坦言心情格外興奮：「去年算是第一年休息，今年一定會全力以赴。」他也預告，除了大家熟悉的經典歌曲，還會帶來新專輯作品，並以演唱會規格打造舞台，「全新編排、完整舞群、超強音樂能量，希望大家可以好好期待。」回顧2025年，他認為推出新專輯是最重要的里程碑，更形容那是一張「圓夢專輯」，希望讓歌迷看見更多不同面向的自己。

廣告 廣告

同樣在倒數後登場的本土嘻哈天團玖壹壹，也對首次擔任北跨壓軸感到新鮮又期待，笑說：「這算是我們2026年的第一場表演！」對於外界盛傳將與周湯豪有跨界合作，玖壹壹則賣關子表示，「我們光聽完整本就覺得很新奇，歌名當天就會知道。」迎接新的一年，他們也期許2026年能持續忙碌演出，並順利產出新專輯，帶來更多好聽的作品。

每年跨年都是亮點的安心亞，今年選擇只在臺北跨年登台，讓她直呼特別興奮。她表示，能在跨年舞台與大家一起倒數迎新年，始終覺得幸福又感動，「這次也準備了一些新的音樂想法和舞蹈小驚喜，希望大家一起嗨到最後一刻。」她也分享，跨年夜在舞台上感受到的能量與台下觀眾的笑容，總是讓她記很久。

「臺北最High新年城－2026跨年晚會」星光熠熠，卡司還包括韓團KARA、蔡健雅、韋禮安、GENBLUE幻藍小熊、李千娜、美秀集團、高爾宣OSN、Bii畢書盡、U:NUS等眾多歌手輪番開唱。活動將於12月31日晚間7時起，在中視、中天綜合台Live轉播，陪全臺觀眾一起倒數迎接2026。

周湯豪暌違多年回歸臺北跨年，將以演唱會規格壓軸迎接2026。（中視提供）

玖壹壹首次擔任北跨倒數後演出，直呼是2026年的第一場表演。（中視提供）

安心亞連年成為跨年亮點，今年只在臺北登台，準備舞台小驚喜。（中視提供）