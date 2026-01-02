臺北跨年冠軍！101煙火成收視最高點
中視、中天綜合台共同播出的「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」，收視榮登全台跨年之冠，中視平均收視1.78、中天綜合台0.65，兩個頻道所累積的不重複觀看人次就超過530萬。而六小時的跨年晚會，收視最高點落在101煙火秀，收視飆升至4.13；而藝人演出橋段，金曲歌后蔡健雅與金曲創作才子韋禮安跨界合唱〈拋物線〉，雙金美聲飆出收視高點2.62，另外，影視歌三棲全能歌后李千娜演唱〈望月想愛人〉時，收視也有2.49，相當吸睛。
臺北跨年全程也在網路直播，包括臺北市政府YT頻道，直播時所累積的觀看次數1天就超過332萬，最多同時在線觀看人數也有26萬，另外中視新聞YT頻道，直播觀看次數達245萬、中時新聞網YT頻道直播觀看次數111萬。而台北旅遊網FB、中視新聞FB兩平台直播也有近10萬觸及。同步在LINE TODAY的總觀看人次也超過122萬。整個2026臺北跨年，電視頻道的收視人數，加上YT頻道、FB、LINE TODAY等新媒體平台，總觸及人數就超過1350萬。
更多中時新聞網報導
森恬CP《一級棒》唱出收視高點
繼澳洲之後 法將立法 禁15歲以下使用社群平台
消費革新 營造購物體驗成挑戰
其他人也在看
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
SBS強勢公開2026年8大韓劇預告：《Doctor X》金智媛強勢回歸、《帥氣新世界》惡女林智妍再度登場！安孝燮、蘇志燮、安普賢、柳演錫新劇來了
隨著2025年結束，在全新的2026年，將迎來更精采的作品！SBS一口氣在年末的SBS演技大賞上還有社群平台公開了今年7部新劇預告，要來讓觀眾一睹為快，今年的吸睛新作！包括《神與律師事務所》、《今天也售罄了》、《帥氣新世界》、《Doctor X：白色黑手黨時代》、《財閥X刑警2》、《金部長》、《好搭檔2》等精彩內容！趕緊一起來看新劇介紹吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單 網談「百人斬情史」登熱搜第一
炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
劉宇寧《書卷一夢》奪年度戲劇榜首！ 台灣觀眾最愛是他們
愛奇藝國際版2025年台灣年度榜單出爐，以戲劇、直式短劇、綜藝節目與電影四大內容類型為核心，當紅頂流劉宇寧與李一桐主演的《書卷一夢》奪下年度戲劇榜首，張凌赫、徐若晗主演的《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬主演的《白月梵星》，前三名作品皆由90後演員（1990年後出生）擔綱主演。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
《孤獨的美食家》松重豐開吃播尬《紅白》 放話可能會更興奮
廣大日劇迷最期待的年度慣例來了！由松重豐主演的《孤獨的美食家2026新春特別篇》，再次於同時段挑戰日本國民節目《紅白歌合戰》，這不僅是該系列連續第9年推出跨年特別篇，更暌違5年加入「現場直播」環節，將與觀眾一起迎接新年的到來，松重豐向觀眾喊話：「可能會比《紅白》還讓人興奮喔！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
資深演員「轉行當房仲」砸重本治裝 現身揭《豆腐媽媽》拍戲內幕
57歲資深八點檔演員胡鴻達加入民視《豆腐媽媽》飾演蘇晏霈的房仲主管「邱添財」。為了貼近角色形象，他不僅剪了全新髮型，還為角色治裝砸下重本，「我一口氣買了五件高檔Polo衫、四件打底衫，加起來超過5位數，因為這個角色一定要看起來夠穩、夠專業、夠有說服力」。自由時報 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
茹素16年關詩敏推台灣蔬食文化 練習9秒燙青菜法
「華人星光大道冠軍」歌手關詩敏最近跨界主持TaiwanPlus人氣蔬食料理節目《Veggie Island》第三季上線，吃素16年的她從忠實觀眾接棒主持開心表示：「接到邀請實在既榮幸又興奮！」鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
2026紅白藝能大賞／1/31小巨蛋錄影、播出時間、卡司亮點、主持人資訊不斷更新
《2026超級巨星紅白藝能大賞》公布將於 1/31 錄影，2/6 除夕夜播出，今年的主持人由Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉第三度攜手合作主持，除了展現三人的好默契，也期望能帶給觀眾滿滿的驚喜。而每年大家最期待的表演嘉賓，偉晉透露會有「國際嘉賓」，Lulu則分享節目中將有讓人「一聽就忍不住抬頭收看」的經典舞台，希望觀眾們多多關注！2026紅白藝能大賞卡司將陸續公布，如何進場觀看、錄影時間、播出時間、卡司亮點不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
郭書瑤即興大尺度1句自嘲話 阿Ken、鍾瑶急介紹對象
2026新年喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播，在本週開播的首兩集就立刻笑點不斷，只見在上一季走出失戀陰影之後的「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤 飾演）與同樣嘴賤的直男款甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾演）展開一連串尋愛之旅。鏡週刊Mirror Media ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
2026開年就要大唱大跳！ 《魔法壞女巫：第二部》1月3日飆速上架！肉體恐怖愛情片《永遠在一起》狂下猛藥｜電影線上看推薦
2026開年不怕鬧片荒，不出門也能有好選擇，本周上架新片首推叫好叫座的《魔法壞女巫：第二部》，格琳達與艾法芭昔日友誼迎來最終考驗，奇幻魔法場面搭配百老匯經典名曲〈For Good〉和全新歌曲，在家跟著大唱、大跳一波都沒問題，充滿愛與友誼的故事，很適合開啟新的一年！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
《怪奇物語5》淚水交織完美落幕 戲裡戲外都是感動
在美國12月31日、也就是台灣時間1月1日早上9點，《怪奇物語5》（Stranger Things）最後一集長達2小時2分鐘、全球同步上架，果不其然立刻導致Netflix網站當機。但是同時在北美地區戲院推出的僅此一次的跨年場，預售票全部賣光，演員們也各自到不同地區的戲院突襲，與觀眾進行映後交流，讓10年來的冒險劃上完美的句點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
最後一戰！《怪奇物語5》大結局元旦上線 「終章預告曝光」惹哭劇迷
為了最後而戰，昨（30）日晚間與北美同步釋出Netflix《怪奇物語》第5季完結篇預告，角色們即將開始最後一次的「潛行」。當哈普（大衛哈伯 飾）對著伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）說：「我要你奮戰，最後一次。」而畫面回顧前幾季伊萊雯以的童年，不斷遭受攻擊、被壞人利用，但伊萊雯從來沒有倒下過，現在要為這件事結束後的生活而戰，為霍金斯以外的生活而戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
影帝高捷降臨《嗨！營業中》 遭鬼鬼大膽逼問「法式熱吻」
【緯來新聞網】實境節目《嗨！營業中》最新一季持續吸引關注。上一集中，演員曾莞婷以海女造型登場，提升節緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【1月上映電影推薦】12強紀錄片《冠軍之路》喚起全台棒球熱1/1上映、恐怖經典續集《重返沉默之丘》「三角頭」現身大銀幕｜
2026一開年戲院就熱鬧非凡，還記得2024年世界棒球12強賽台灣奪冠的感動瞬間嗎？紀錄片《冠軍之路》元旦上映，要帶觀眾一秒重返榮耀，片中除了球員、教練精彩訪談，導演龍男‧以撒克‧凡亞思巧妙以2013年世界棒球經典賽（WBC）一分之差輸日本的比賽做對比，要讓觀眾淚流滿面又起雞皮疙瘩，不管你是不是球迷，都值得進戲院感受全台一心的熱血時刻！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《豆腐媽媽-EP8精彩片段》把老婆當塑膠 外遇被逮？
四季線上/陳玲慧報導在老婆眼前和小三傳露骨簡訊……是把人當塑膠膩？王有美 (王晴 飾) 自拍性感照片傳給周家軒 (李運慶 飾)。周家軒竟不顧張育玲 (蘇晏霈 飾) 和豆豆就在眼前，竟然大膽回傳露骨簡訊。陳世文 (張世賢 飾) 和彭雅娟 (黃子玲 飾) 在公司眉來眼去，正好被陳世文的老婆看見，進來一陣打鬧。陳世文和彭雅娟竟把帳算到張育玲頭上，咬定是她告密。連杜嘉蓮 (陳仙梅 飾) 和王有勝 (羅子惟 飾) 都誤會是她。張育玲一心為周家軒設想，他竟和王有美滾床了？今晚追起來！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《豆腐媽媽》【更多新聞】黃子玲《豆腐媽媽》演活「職場老鳥欺負菜鳥」！網友好奇「這位八點檔新面孔」竟曾是選美皇后李運慶《豆腐媽媽》首演八點檔就挑戰「渣男」外遇王晴！正宮蘇晏霈全被蒙鼓裡▶️【最新上架】👉《豆腐媽媽》第8集更多四季線上報導王晴《姊妹亮起來》揭 40 歲前夕健康紅燈：老花、細紋「保養不能等」《豆腐媽媽》潘奕如與郭台銘老婆是閨蜜！曾馨瑩霸氣出借禮服給她拍八點檔陳仙梅、潘奕如見面就是「重頭戲」！《豆腐媽媽》上演母女檔 二人真實年齡超接近四季線上影視 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
網封「全台最頂跨年」！張惠妹、A-Lin、戴愛玲台東開唱 直播飆25萬
昨（12/31）天晚上全台瘋跨年，各縣市的跨年晚會紛紛祭出重量級卡司，而在台東跨年晚會由天后張惠妹率領著A-Lin、戴愛玲、玖壹壹、范曉萱等歌手回到家鄉開唱，線上直播觀看人數超過25萬，被稱為全台人氣台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東跨年創高標！張惠妹提問為何沒主持人A-Lin親解原因 粉絲敲碗阿妹30週年唱回家鄉
由天后「阿妹」張惠妹親自擔任總導演的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，這幾天成為網友熱烈討論話題，覺得為所有的跨年演出立下高標，就連知名製作人陳子鴻也直呼：「台東跨年晚會真的很讚。」儘管沒有設立主持人，但晚會尾聲，阿妹上台和金曲歌后A-Lin合唱《連名帶姓》，唱完兩人一搭一唱的互動，更讓氣氛無自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話