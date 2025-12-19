臺北跨年卡司全公開 KARA暌違12年來臺開放點歌

記者王丹荷／綜合報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」完整卡司今（19）日全公開，2007年出道的韓國女團KARA將暌違12年來臺，獨家在臺北跨年舞台壓軸演出。KARA特別錄製影片向臺灣粉絲問好，成員們表示可以和臺灣的粉絲一起迎接跨年「真的好期待」，希望趕快見到大家，還開放歌迷留言點歌，「我們臺北見！」

今年晚會由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓主持，表演嘉賓包括韓團KARA、周湯豪、玖壹壹、蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN＆王ADEN、Bii畢書盡、安心亞、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、李千娜等。安心亞今表示屆時將音樂與舞蹈將重新改編，將走比較搖滾的風格，音樂會一路嗨到底，希望跟大家嗨到最後，至於服裝尺度則透露會很適合這次的表演風格，很閃很耀眼。

「2026臺北跨年晚會」還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨年音浪。「臺北最High新年城-2026跨年晚會」12月31日從晚間7時起在中視、中天綜合台Live轉播。

KARA將在臺北跨年晚會演出。（北市觀傳局提供）

安心亞將為臺北獻上跨年獨家演出。（北市觀傳局提供）