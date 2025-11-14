



台北市政府觀光傳播局今日揭曉「2026臺北最High新年城-跨年晚會」第二波卡司陣容，為即將到來的年度盛事再添星光。本次亮點聚焦兩位金曲級的獨家卡司：

１．金曲創作天后蔡健雅： 跨年夜獨家留給臺北。她表示，在臺北跨年有種親切感，能唱完後趕緊回家抱著愛貓倒數。蔡健雅將以其療癒聲線與深度創作（如〈Letting Go〉、〈達爾文〉）著稱，並預計將與韋禮安於臺北跨年舞臺合體跨界演出，令人倍感期待。

２．影視歌三棲全能歌后李千娜： 首度以獨家卡司登上臺北跨年舞台。她近年以精湛演技與堅韌歌聲深受矚目，將以「影視女伶 × 音樂女力」的雙重魅力亮相。李千娜透露，這次將把許多經典歌曲重新編曲成組曲，期望帶來耳目一新的跨界驚喜。

廣告 廣告

韋禮安五度登台，美秀集團迎接成團10週年

繼先前公佈的 Bii 畢書盡、GENBLUE 幻藍小熊、高爾宣 OSN 王 ADEN、U:NUS 等人氣卡司後，本次陣容再添實力唱將：

１．金曲創作才子韋禮安： 將第五度登上臺北跨年舞臺。他表示，看著台北101唱歌很有儀式感，臺北跨年很有指標性，觀眾總是特別熱情。

2．人氣搖滾樂團美秀集團： 明年將迎接成團10週年，他們也將在臺北跨年夜帶來精采演出，陪伴全場民眾在音樂與台北101新年大秀的璀璨夜空下，一同迎接嶄新一年。

觀傳局表示，強大的卡司陣容將以跨世代的音樂魅力席捲臺北跨年夜，嗨翻整座城市。更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「2026臺北最High新年城」活動官網與「臺北旅遊網」粉絲專頁。

更多新聞推薦

● 臺北跨年卡司第二波揭曉！ 蔡健雅、李千娜獨家獻唱