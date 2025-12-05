臺北跨年吳姍儒、黃豪平攜手主持 迎接2026
（記者卓羽榛臺北報導）「臺北最High新年城-2026跨年晚會」即將強勢登場！今年不只推出跨年限定史努比大型裝置與燈飾，以及陸續公開的超強陣容外，今日臺北市政府觀光傳播局也公布跨年晚會主持陣容，將由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓攜手點燃全場熱力，陪大家一起迎接2026。此外，廣受好評的多元舞台也再度登場。除了「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」外，更首次新增「四四南村」舞台，匯聚四大主題，提供不同年齡、不同族群的跨年體驗。
觀傳局表示，今日正式公布臺北跨年晚會主持陣容，由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓一起High翻臺北，獲得三屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎Sandy透露，得知主持搭檔時整個很放心，更大讚「豪平準備充足、強梗不斷，和熙、圓圓都是專業主持人」。黃豪平主持經驗豐富，亦多次擔任金鐘獎星光大道紅毯主持人，表示能與好朋友一起主持「興奮大於壓力」，尤其能主持臺北跨年，是重要的里程碑；被視為氣氛擔當的圓圓，表示收到臺北跨年主持的邀約很驚訝也很感謝，此次將挑戰開場舞，「今年是雙重挑戰，做夢都夢到在跳舞」，對主持團隊的默契也相當有信心。夏和熙回憶自己曾在青少年時期到臺北跨年，從觀眾變成主持，直呼相當興奮，他也和大家推薦跨年結束在臺北要做的三件事情，騎YouBike回家並去吃涼麵以及騎到河濱公園欣賞2026年的第一天。
觀傳局介紹，今年跨年除了重磅卡司滿滿的主舞台，當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨夜音浪，陪伴民眾嗨唱到2026，就是要讓所有來臺北跨年的民眾都能找到最喜歡的音樂舞台。位於東區頂好廣場「節奏不關機」，將以熱情串聯全場氣氛，成為東區跨年夜最亮眼的電音搖滾樞紐，舞台主題以電音與輕搖滾為主軸，邀請到閃閃閃閃、HANNAH、CYNDI、薛恩 Sean、P!SCO、NWTN(뉴튼)等人氣卡司輪番開唱，從重節奏鼓點到爆發力十足的搖滾演出，持續釋放滿滿音樂能量，帶領現場觀眾一路嗨到倒數時刻。
而今年首度新增的四四南村以「次元音航線」為主題，是專屬動漫迷的次元聚點，演出包含 Can[II]ceR、Re:TurN-Capture-、ZEAL詩謠、少女ガチャポン（少女轉蛋）等，以動漫DJ秀、歌舞與經典神曲呈現最潮二次元魅力；位於象山公園「夜光低頻率」，由聖恩主持，以 R&B 與都會靈魂樂營造滑順律動，卡司包括KAXA、Dena、Funk.net、同理、孤寂輔導室、SONNIE桑尼等為跨年夜帶來質感流線；在景勤一號公園的「記憶漫歌島」多元舞台則融合民歌、民謠，演出包括江念庭、于台煙、大百合、方季惟、許淨淳等演繹經典旋律，在暖心歌聲中喚醒跨世代的共鳴。
「臺北最High新年城-2026跨年晚會」在臺北市民廣場前的主舞台與4大多元舞台將同步開唱，全面引爆跨年氣氛，用多樣化內容展現臺北的音樂包容力，讓跨年夜不只是一場倒數，而是一座城市共同織出的跨夜音浪地圖，不管喜歡怎樣的音樂都能在臺北找到最合拍的跨年頻率，一路從2025 High到2026！
