臺北跨年收視稱霸全台勇奪冠軍 蔡健雅、韋禮安合唱掀高潮

金曲歌后蔡健雅與金曲創作才子韋禮安跨界合唱〈拋物線〉，雙金美聲聯手，創下2.62表演最高收視。（圖／中視提供）

由中視與中天綜合台共同播出的《2026臺北最HIGH新年城跨年晚會》收視成績亮眼，榮登全台跨年節目收視冠軍。中視平均收視達1.78、中天綜合台0.65，兩個頻道累積的不重複收視人次超過530萬人，展現臺北跨年的超強吸引力。

長達6小時的跨年晚會中，收視最高點落在臺北101跨年煙火秀，瞬間收視一舉飆升至4.13，成為全晚最吸睛時刻。藝人表演橋段同樣表現不俗，其中金曲歌后蔡健雅與金曲創作才子韋禮安跨界合唱〈拋物線〉，雙金美聲聯手，創下2.62的高收視；影視歌三棲全能歌后李千娜演唱〈望月想愛人〉時，收視也達2.49，成功擄獲觀眾目光。

台北跨年收視最高點落在101跨年煙火秀，瞬間收視一舉飆升至4.13。（圖／侯世駿攝）

除了電視播出，2026臺北跨年晚會也同步進行全程網路直播。臺北市政府YouTube頻道直播影片於一天內累積觀看次數超過332萬，最高同時在線人數達26萬；中視新聞YouTube頻道觀看次數達245萬，中時新聞網YouTube頻道亦突破111萬次。另於台北旅遊網FB與中視新聞FB平台直播，合計觸及近10萬人次。

此外，跨年晚會同步於LINE TODAY播出，總觀看人次超過122萬。整體統計，2026臺北跨年晚會結合電視頻道與YouTube、Facebook、LINE TODAY等新媒體平台，總觸及人數超過1350萬人，再次穩坐全台跨年活動龍頭寶座。

