臺北跨年「搖滾區入場證」3大管道開搶 600家飯店住宿2晚即送票





為提升觀光效益並讓民眾輕鬆享受高規格跨年體驗，臺北市政府觀光傳播局宣布，針對「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，祭出三大方式讓民眾可獲得限量搖滾區入場資格：

飯店住房專案（最直接管道）： 觀傳局攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、臺北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，聯合超過600家臺北市旅館飯店（包含寒舍艾美、美福、北投麗禧等）。

活動方式： 即日起至12月31日，民眾只要在合作旅館飯店連續入住2晚，上傳住宿發票及明細照片，即可獲得限量「2026臺北跨年晚會搖滾區入場證」2張（數量有限，送完為止）。

跨年專屬限量遊程： 觀傳局與線上旅遊平台合作，推出臺北跨年限定遊程。旅客白天在市區旅遊，晚上搭乘專車即可直達主舞台搖滾區，一站式體驗從早玩到晚的瘋狂行程。

社群互動抽獎： 即日起至12月12日，在「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook 舉辦活動。民眾只要親自到「臺北市政府周邊廣場」與現場任一史奴比主題裝置物合影，並上傳至留言區，即可抽搖滾區雙人入場證（共10組）。

消費越多，中獎機會越高：千萬現金、電動汽車等你拿

觀傳局提醒，民眾在臺北住宿遊玩、享受跨年樂趣的同時，還能參與市府推出的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動：

抽獎資格： 即日起至115年3月8日，民眾到臺北市店家單筆消費滿200元，登錄發票或收據即可獲得1組抽獎序號。

加碼機制： 住宿發票記得上網登錄，消費滿200元即可獲得1次抽獎機會（單筆最高100次），在友好特店消費抽獎機會再翻倍。

豪華獎項： 有機會抽中 1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及 iPhone17 Pro 等萬份好禮。

觀傳局歡迎全國民眾把握普發現金的好時機，規劃專屬秋冬假期，在12月到臺北走走，享受豐富精彩的活動，讓跨年體驗升級，中獎機會也翻倍。

