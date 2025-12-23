臺北車展31日登場 汰舊換新最高可省10萬
記者古可絜／綜合報導
2026臺北新車暨新能源車大展將於12月31日至明年1月4日於臺北世貿登場，匯聚國內外重量級汽機車品牌。在政策利多刺激買氣、小客車減稅與汰舊換新最高可省10萬元等議題，品牌推出限量交車禮、抽購物金、零利率分期專案等展場限定優惠，讓車迷把握最佳購車時機。
各大品牌首亮相與焦點車款，包括豪華電動休旅、美式與英倫重機、露營熱潮帶動純電休旅新寵，大會首度開放寵物推車入場，更規劃多元主題車款導覽路線。同時，舞臺娛樂活動同樣吸睛，包括MUSE慕獅女孩、Fubon Angels、美式啦啦隊Luxy Girls，以及FUSO展區限定樂天女孩輪番開秀，打造年度車界盛會。
為回應市場需求，各大品牌於「2026臺北新車暨新能源車大展」推出多項限時優惠與專案，搶攻買氣。此次HONDA以暗黑車型剪影視覺預告ZR-V e:HEV與Prelude將亮相車展，開啟新駕馭時代。而SUZUKI首款電動車e VITARA也將在2026臺北新車大展首度公開亮相，是SUZUKI首款全球戰略純電動車型，以「Emotional Versatile Cruiser」為產品理念，其設計融合了純電動車的先進技術感和SUV的力量感，配備了可提供靈活敏銳駕駛體驗的純電動車動力總成、不僅提供越野能力而且提供強大性能的電動四驅系統「ALLGRIP-e」，以及專為純電動車開發的「HEARTECT-e」全新平臺。
大會除首次開放寵物進場外，也為車迷精選寵物友善車型，滿足多元用車需求。其中，CMC中華汽車J Space以寬敞且靈活的車室空間，成為毛小孩爸媽的理想夥伴，平整開闊的車室設計，能輕鬆容納寵物籠、寵物推車及各式外出用品。
2026臺北新車暨新能源車大展將於31日於臺北世貿登場。（上聯國際提供）
