「臺北車站商場ROT案」正式公告招商 打造煥然一新首都門戶車站

【記者 洪美滿／台北 報導】臺鐵公司辦理「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」自115年1月15日(四)起公告招商，於同年3月20日(五)下午5時截止收件。臺鐵公司邀集民間業者共同以包含「意象再造、魅力美食、國際觀光及AI智慧」等發展主軸，打造煥然一新的臺北車站，開啟城市印象新篇章，共創商機與佳績。

本案場域於94年依促進民間參與公共建設法規定，由當時最優申請人微風場站開發股份有限公司得標，自95年起辦理整建後營運，歷經續約，契約將於本（115）年7月24日屆期，營運期間除針對場域空間改造，亦引進各式各樣的餐飲美食、伴手禮等服務，改變了臺北車站整體氛圍，帶給了民眾不同與以往的車站印象外，亦提升臺鐵公司車站旅運服務品質及附屬事業租金收入。

本案招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為8大發展主軸，以車站長期發展為願景，除意象煥然一新，更期待定位結合中英日韓等多語指標、國際化服務體驗，在地美食、品牌文化的展現，以及臺灣觀光行銷、親子休憩、藝文共享公益空間、永續發展(SDGs)等，形塑友善、開放且具國際視野的公共環境，使旅客、民眾與國際訪客皆能透過本案場座落的臺北車站，更深入的認識臺灣，連結世界。

臺鐵公司秉持「誠信經營、永續發展、資訊透明、鼓勵揭弊」經營理念與核心價值，期待藉由本次招商，與投資人建立具彈性與前瞻性之合作關係，在符合法令規範與公共利益前提下，共同發掘臺北車站邁向多元發展的可能性，逐步累積長期價值，打造一個兼顧交通服務、公共使命與城市形象的國際級樞紐空間，重新定義車站印象，帶給民眾嶄新的感受。

瞭解本案更多招商資訊，可至財政部促參司官網(https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx) 免費下載本案招商文件。另為使潛在投資人更進一步瞭解本案，臺鐵公司預計於本(1)月20日辦理招商說明會，說明會詳情請至官網查詢，歡邀各界踴躍報名參與。（照片臺鐵公司提供）