臺北車站特定區高強度危安演練 提升應變能量

即時中心／高睿鴻報導因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，連同國防特別預算條例，前後慘遭8度封殺；故外界擔憂，若國民黨、民眾黨執意繼續阻撓，許多攸關民生及社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊。而為化解尷尬窘境，在野陣營竟突發奇想，打算「點菜式」選擇性先審查TPASS、治水等民生相關的特定預算；但閣揆卓榮泰強烈反對，並喊話願與立委辯論。對此，行政院發言人李慧芝也進一步說明情況。藍白遲遲不審總預算，但為緩解沸騰的民意，就選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目先行動支。不過，這種「點菜式」做法也挨批「土皇帝」，哪裡有沸騰的民怨，就放行該項目「賞飯吃」。因此，卓榮泰昨（21）天表態，反對選擇式的審預算，畢竟這是行政院整年度、整體性的施政計畫，不應被延宕、被分割、被分裂。他甚至進一步要求，希望能對3兆350億、整年度的中央政府總預算，與立法院進行「直接的辯論」。不料，在野黨聽聞此訊後，紛紛「歪樓」，先是民眾黨主席黃國昌回應，要與卓在「公開的平台」舉行大選模式的辯論，並由電視新聞台轉播；國民黨更是進一步要求，要辦「三長對三長」電視辯論，由黨團總召傅崐萁對決閣揆卓榮泰、書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君、副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵，堪稱捉對廝殺。對此，政院昨天就回應，倘若藍白願意推進付委程序、開始審議總預算，就能請卓榮泰赴國會報告、說明，院長也當然要與所有委員辯論。而李慧芝今（22）天則在院會後的記者會強調，「國會就是最大的政策辯論平台」，如今立法院不審預算已經第147天，也實在不能理解，為何在野黨不願按照往年一樣，直接在國會辯論總預算？且事實上，她還補充說，「我們在立法院辯論預算，也不會只有3場、也不會只有黨團幹部能上場；每位委員都可對每筆預算，與行政團隊展開辯論」。因此李慧芝呼籲，在野黨立委完全不需捨近求遠，只要明天在立法院正式將總預算付委，最快下週就能有所謂的辯論攻防。行政院發言人李慧芝（中）。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了 李慧芝：「這地方」可當平台 更多民視新聞報導邱臣遠遭控涉性騷 高虹安：將成立外聘釐清小組調查美國不會放棄台灣！前國防部官員掛保證：中共想打？沒那麼簡單世局動盪「台灣仍屹立不搖」！賴清德曝經濟新局已開：絕不能走回路

