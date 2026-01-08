臺北酷課雲攜手「空中英語教室」 親師生共學

「CooC+影音串流學習平臺」提供「大家說英語」和「空中英語教室」教材

臺北酷課雲攜手「Hahow for Campus」開設100門全新跨域課程

「臺北酷課雲」數位學習資源在今年全面更新「Hahow for Campus」跨域課程，同時新增「空中英語教室（Studio Classroom）」影音教材，強化親師生的跨領域能力及語文素養等。臺北市教育局表示，更新資源的服務對象擴及教師、學生與家長三大族群，臺北市親師生皆可透過「臺北市校園單一身分驗證服務」登入酷課雲使用，不僅支持學生課堂學習延伸、課後自主學習及培養關鍵能力，也適合教師融入教學設計或專業成長，並讓家長能陪伴孩子共同學習，逐步建構適合全齡學習的數位學習環境。

臺北市教育局資訊教育科劉映秀專員說明，臺北酷課雲與「Hahow for Campus」線上學習平臺合作，開設100門優質課程，涵蓋多元生活、商用外語、程式語言、視覺設計、經營管理、數位行銷、數據分析及職場技能等8大領域主題，預計每半年調整課程內容。為讓親師生在眾多課程中快速找到合適的學習內容，教育局特別規劃每季主題策展，第一季主題為「新年充電計畫，找回閃閃發亮的自己！」，推薦「跟著萌角色玩轉日本！看故事學旅遊日文」、「不會畫圖也能創作動態 LINE 貼圖」及「美食攝影師：配色、擺盤、光影的視覺饗宴」等30門精選課程，鼓勵親師生在即將來臨的寒假及年節期間發展多元興趣、自我精進。

此外，「CooC+影音串流學習平臺」提供「大家說英語（Let’s Talk in English）」課程，以生活化情境與實用會話為核心，作為初學者的穩固基礎的重要資源，並在今年擴增「空中英語教室（Studio Classroom）」，滿足高中職學生及進階學習者的學習需求，從科技新知、社會趨勢、國際議題及名人傳記等主題，引導學生由基礎語言學習進階到「以英語汲取新知」，培養閱讀理解與思辨能力。「CooC+影音串流學習平臺」將於每週一至週六上午6點30分準時更新英語學習內容，為學生打造由淺入深、長期累積的學習路徑，臺北市親師生透過單一身分驗證帳號登入後，即可回看「當月」及「前一個月」影音教材，依自身程度彈性選擇、反覆學習，提升整體學習成效。

臺北市教育局表示，各項數位學習資源僅於授權期間提供服務，「Hahow for Campus」跨域課程授權至116年12月12日止，「大家說英語」及「空中英語」影音教材授權至今年12月31日止，鼓勵親師生把握使用期間上線學習。