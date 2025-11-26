臺北醫院再奪健康永續白金獎 樹立淨零與ESG領航典範





臺灣永續能源研究基金會今（26）日舉辦「2025第二屆THSA台灣健康永續獎」頒獎典禮，衛生福利部臺北醫院在眾多機構中脱穎而出，繼2024年榮獲「健康永續報告白金獎」後，今年再度蟬聯同級殊榮，且此獎項為白金獎最優級，成為唯一連續兩年獲獎的區域級醫療機構，其推動ESG的具體成果深獲肯定。衛生福利部林靜儀政務次長親自頒獎，由臺北醫院鄭舜平院長代表受獎。

臺北醫院近年在永續治理和實踐上成果斐然：唯一蟬聯白金獎：榮獲「THSA台灣健康永續獎-永續報告 白金獎」二連霸（2024、2025）。另多項外部肯定：榮獲「第五屆 TSAA 台灣永續行動獎-金級」、「聯合報健康永續 ESG 評選-的永續傑出實踐獎、健康永續特別獎等。

此外，部醫體系領先：榮獲衛福部所屬醫院「永續實踐與創意競賽」、「推動永續發展策略及執行成果競賽」第一名。領袖殊榮：鄭舜平院長於2025年10月榮獲第五屆「數位轉型鼎革獎」年度領袖獎，肯定其推動醫院數位轉型與永續發展結合的卓越領導力。

臺北醫院將「淨零與健康永續」視為醫院治理的核心策略，2025年進一步將溫室氣體盤查範圍擴大至範疇三，並成功取得 ISO 14064-1與GHG Protocol國際雙認證。鄭舜平院長說，能連續兩年獲得白金獎的肯定，是全體同仁共同努力的成果，也代表我們『數位與永續雙軸轉型』的策略走在正確的道路上。

鄭舜平院長表示，面對淨零趨勢，醫院不僅要做好碳盤查與減量，更要善盡社會責任，確保醫療服務在守護病人健康的同時，降低對環境的衝擊。身為衛福部醫福會北區推展中心，我們將持續將經驗和資源與部醫體系及區域夥伴分享，響應國家「2050淨零排放」目標，攜手打造更健康、永續的醫療照護環境。

