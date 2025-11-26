臺北醫院再奪「健康永續白金獎」 實踐淨零排放獲肯定

臺北醫院院長鄭舜平(右)代表接受健康永續報告白金獎。（臺北醫院提供／吳嘉億新北傳真）

臺灣永續能源研究基金會今（26）日舉辦第二屆THSA台灣健康永續獎頒獎典禮，位在新北市新莊區的衛生福利部臺北醫院在去年獲獎後，再度獲獎，且為最優級的白金獎，成為唯一連續兩年獲獎的區域級醫療機構，臺北醫院鄭舜平院長也親自出席代表受獎，呈現院方推動淨零排放的具體成果。

鄭舜平表示，能連續兩年獲得白金獎的肯定，是全體同仁共同努力的成果，也代表數位與永續雙軸轉型的策略走在正確的道路上；強調面對淨零趨勢，醫院不僅要做好碳盤查與減量，更要善盡社會責任，確保醫療服務在守護病人健康的同時，降低對環境的衝擊，也持續將經驗和資源與部醫體系及區域醫院分享，響應國家「2050淨零排放」目標，打造更健康、永續的醫療照護環境。

臺北醫院說明，院方除了是唯一蟬聯白金獎的單位外，在外部也獲得各項獎座成績，並榮獲衛福部所屬醫院「永續實踐與創意」、「推動永續發展策略及執行成果」競賽中雙奪冠；院長10月更獲得第五屆「數位轉型鼎革獎」年度領袖獎，肯定其推動醫院數位轉型與永續發展結合的卓越領導力，說明醫院近年在永續治理和實踐上的成果表現。

