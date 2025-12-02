臺北醫院志工隊 榮獲衛福部及新北績優志工服務團隊肯定





衛生福利部臺北醫院志工隊再創佳績！繼 11月28日榮獲衛生福利部「績優志工服務團隊」殊榮之後，12月2日再獲新北市政府「績優志工服務團隊」表揚，奪得志工界年度「雙冠王」，展現長年深耕醫院服務、以愛陪伴病人的卓越成果。

臺北醫院社工室主任楊淑貞表示，志工隊成立35年，共有269位志工，服務年資逾十年者90人，占全隊33%，五年以上者亦有152人，這些數字背後，是以高度的團隊凝聚力與使命感，選擇以時間守護醫療現場、在白袍身旁成為「同袍」的堅實後盾。

志工依病人就醫動線配置23組服務據點，從掛號批價、大廳諮詢、門診指引、血壓量測、輪椅借用，到手術室、洗腎室、急診守護與一對一陪同就醫、多國語言通譯服務，處處可見親切俯身協助的身影；佛堂心靈關懷、大廳音樂表演及藥劑科包裝支援，則在緊湊醫療節奏中增添安定與溫度。

尤其是急診室內，幾乎全年無休的志工，陪伴的是病人與家屬最不安的時刻，安靜的一杯水、一句簡單說明，往往就是撐住情緒的力量。113年志工總服務時數達49,839小時，114年1至9月亦累積33,416小時，是一次次領取輪椅、陪同檢查與耐心解說的總和，是一個個家庭在醫院裡不那麼害怕的原因。

志工隊不斷創新，將服務從「幫忙」提升為「專業支持」，包括部醫首創五種語言通譯志工、門診暖馨奉茶服務、一對一陪同就醫，以及社區、故事、安寧、園藝、音樂等客製化志工團隊，讓醫院成為更有溫度的療癒場域。許多民眾分享：「走進臺北醫院不再害怕，因為總有人笑著問：『需要我幫忙嗎？』」

志工隊長蔣牡丹說：「我們只有一個共同目標—讓每一位走進醫院的人，都能感受到被關心、被陪伴。」並指「雙冠王」榮耀是肯定，更是責任，未來將持續傳承服務與奉獻精神，吸引更多民眾加入志工行列，共同打造更友善、更貼心的醫療環境。

臺北醫院鄭舜平院長指出，同時獲得衛福部與新北市雙重肯定，是醫院與志工多年共同努力的成果，也象徵社會對志工專業服務的高度信任。鄭院長衷心感謝所有志工夥伴無私付出，並將持續強化志願服務制度、精進培訓與創新服務模式，讓志工在完善支持系統下持續發揮善念與力量，將「愛與服務」傳遞到更多需要的地方。

