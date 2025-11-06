臺北醫院新技術助尿路結石患者擺脫反覆手術

（記者陳志仁／新北報導）體質容易反覆產生尿路結石的楊小姐，長期受輸尿管狹窄所苦，過去雖置入雙J導管暫時疏通阻塞，但每隔一段時間就得清除結石及更換導管，每次手術長達兩小時，讓就診成為折磨；三年前在醫師建議下接受置入「全覆膜自展式金屬支架」，終於擺脫反覆手術，腎功能保留良好。

圖／林威佑醫師分享，有結石體質的病人改放置全覆膜自展式金屬支架，生活重回正軌。（衛生福利部臺北醫院提供）

衛生福利部臺北醫院泌尿科林威佑醫師表示，尿路結石若導致輸尿管嚴重阻塞，不僅會造成腎水腫與腎功能受損，還可能引發感染等併發症；早期傳統治療多依賴剖腹或重建輸尿管，若輸尿管長度不足，甚至需截取腸段修補或移位腎臟，創傷大且恢復期長。

林威佑醫師直言，雖然雙J導管可避免開刀，但長期放置仍有結石、感染、再次堵塞或導管斷裂風險，一般需三個月至一年更換一次，有結石體質的患者，放置的時間更短。

林威佑醫師指出，臺北醫院泌尿科三年前導入「全覆膜自展式金屬支架」，成為輸尿管狹窄病人的新選擇，治療僅需透過內視鏡氣球擴張狹窄處後置入支架，無須開刀、不留傷口；支架外層覆膜可避免結石附著及組織增生，有效降低阻塞與感染風險，通常三年更換一次即可，減少反覆手術與住院困擾。

楊小姐回診時感性的說，「以前一、兩個月就得住院一次，身體不舒服，心情也煩躁，沒想到現在能過這麼穩定的生活，可自由安排工作與休息的時間，不再為就醫打斷生活的節奏」；醫療進步，讓她重新找回對生活的掌控力，也展現現代泌尿科治療的新希望。

