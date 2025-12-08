臺北醫院榮獲國家永續發展獎 綠色轉型與智慧醫療成果獲肯定





行政院國家永續發展委員會今（8）日舉行「114年國家永續發展獎」頒獎典禮，從147個參賽單位選拔出43個企業，由行政院鄭麗君副院長親自頒獎，臺北醫院榮獲最高榮譽「民間團體類」國家永續發展獎，由院長鄭舜平代表受獎，衛福部醫福會林慶豐執行長也出席典禮，並對臺北醫院團隊表達高度肯定。這次獲獎肯定臺北醫院在綠色轉型、數位轉型與醫療永續的整體推動成果，包括落實低碳環境、導入智慧醫療系統、提升能源管理效能與深化社會責任，也展現區域級醫院推動永續的影響力與全面突破。

臺北醫院以「綠色轉型」「數位轉型」及「醫療永續」為永續三大核心目標，希望在提升醫療品質的同時，也讓照護環境更加友善。在綠色轉型的實踐上，推動綠電應用、提升能源效能，以及醫療廢棄物減量與資源回收等行動，逐步建立低碳友善的醫療環境。

另在數位轉型方面，導入智慧醫療系統與多項數位管理平台，提升就醫流程效率並改善病人照護體驗。而在醫療永續的部份，則透過發展特色醫療與社區健康服務，將永續理念融入日常醫療行為，落實社會責任。

2025年臺北醫院將溫室氣體盤查範圍擴大至範疇三，同步取得ISO14064-1與GHG Protocol國際雙認證，並導入ISO50001能源管理系統，以系統化方式提升能源使用效率。透過節能措施與持續改善，降低醫療院所營運對環境的衝擊，邁向低碳永續醫院的實踐。

臺北醫院此次榮獲國家永續發展獎，不僅是在環境保護、智慧醫療與社會責任等作為的肯定，也代表全院同仁在永續行動中共同前行的成果。醫院內永續政策已由「自上而下」逐步轉化為「由下而上」的自主實踐文化，未來也將持續深化永續醫院、智慧醫療，讓永續與健康在每一次照護、每一個醫療場景中，都能被看見、被延續，成為醫療體系中兼顧品質、效率與永續的典範，為守護民眾健康與地球永續共同努力。

