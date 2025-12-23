臺北醫院深化運動員醫療合作 攜手國體大建構運動員醫療綠色通道





2025年9月9日臺灣成立「運動部」，運動發展邁入專業體系化的新背景下，衛生福利部臺北醫院持續深化運動醫療服務，今(23)日與國立體育大學正式簽署合作備忘錄（MOU），建構「運動員醫療綠色通道」，整合跨科醫療資源，提供學生運動員更即時的運動醫療服務，讓醫療專業成為學生安心訓練的堅實後盾。

臺北醫院長期關注運動員的健康需求，已陸續與多所學校建立運動員醫療合作機制。運動員醫療綠色通道以「效率與整合」為核心，透過專人窗口提供免等待掛號、快速看診、跨科會診及即時影像檢查等服務，大幅縮短診療流程，降低運動傷害風險，並加速恢復期，協助學生運動員在安全無虞的狀態下持續訓練。

臺北醫院鄭舜平院長指出，運動表現的關鍵不只在訓練場上，更取決於是否能在第一時間獲得正確且不被延誤的醫療介入。醫療是運動發展不可或缺的後勤支撐，我們希望透過運動員醫療綠色通道，讓醫療效率成為運動競爭力的一部分，協助學生在健康與安全的前提下穩定發展，並為臺灣運動發展奠定穩固的基礎。

國立體育大學邱炳坤校長表示，學生在訓練與競技過程中，最需要的是安全與被妥善照顧的環境。在運動部成立的時代，學校更應該用制度守護學生。透過與臺北醫院合作建立學生運動傷害後送合作機制，無論是在訓練或比賽期間，學生在需要醫療協助時，都能即時獲得專業照護，讓孩子安心訓練，也讓家長真正放心。

雙方未來將共同推動「運動傷害防治與健康促進教育」，透過醫療與教育資源共享及專業交流，建立運動防護知識推廣與健康促進平台。臺北醫院運動醫學中心將提供臨床醫療專業，結合國立體育大學的教學與訓練能量，共同規劃課程與專題講座，提升學生與教職員對運動傷害預防及健康管理的認識，落實校園運動安全文化。

臺北醫院鄭舜平院長強調，未來將持續深化運動醫療專業與跨科整合，串聯教育體系與醫療體系，打造完整的學生運動支持網絡，讓運動不只是競技表現，更成為健康、永續發展的重要力量。

