臺北醫院深耕呼吸照護 榮獲COPD品質認證





呼吸是生命本能，但對慢性阻塞性肺病（COPD）病人而言，每一口呼吸都格外艱辛。衛生福利部臺北醫院胸腔內科團隊長期深耕呼吸照護，秉持以病人為中心的理念，整合跨領域專業與臨床創新，建立完整的COPD疾病照護體系，近日榮獲醫策會「慢性阻塞性肺病疾病照護品質」認證，展現在醫療品質與病人照護上的深厚成果。

「肺阻塞不只是肺的問題，而是一項全身性的慢性疾病。」胸腔內科黃健裕主任指出，COPD病人常合併心血管疾病、糖尿病、營養不良等多重共病，照護需求複雜。為此，臺北醫院由醫師、呼吸治療師、護理師、藥師、營養師、社工師與個案管理師組成跨領域整合照護團隊，從戒菸、肺復原、藥物治療到心理與社會支持，提供連續且完整的照護，並透過團隊會議與數位化個案管理系統，追蹤病人肺功能變化與急性惡化風險，及早介入處置，提升照護穩定度。對於脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺）後遺症及其他神經肌肉疾病所引發的慢性呼吸衰竭，也提供國內少見的「負壓通氣系統」(俗稱鐵肺)支持。

廣告 廣告

胸腔內科團隊也積極響應永續，黃健裕主任說明，相較於傳統定量噴霧吸入劑（MDI）需使用高碳排推進氣體，乾粉吸入劑（DPI）的碳足跡更低，在適當病人族群中亦能提供穩定的治療效果。因此，團隊已逐步提高乾粉吸入劑的使用比例，讓病人在接受治療時，也能為環境永續盡一份心力，實踐「愛健康也愛地球」的雙重價值。

此外，為提升病人理解與照護可近性，團隊同步導入多項智慧醫療工具，包括COPD個案管理系統、QR Code數位衛教單張及門診候診區播放雙語衛教影片，協助高齡者與外籍病人輕鬆取得照護技巧，強化自我照護能力。黃健裕主任表示，未來將持續以智慧醫療與永續策略，擴展肺復原中心，期望成為區域內重要的呼吸照護與慢性肺病診療標竿，陪伴每位病人在穩定生活中，走得更遠、更安心。

更多新聞推薦

● 大陸冷氣團持續發威 週末恐迎「強烈冷空氣」低溫探8度