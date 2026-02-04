臺北醫院獲「NHQA國家醫療品質獎」肯定 雙軸轉型成果輝煌





臺北醫院今(4)日於財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會舉辦的「第26屆NHQA國家醫療品質獎」頒獎典禮上，一舉勇奪「智慧醫療類」三項標章，以及首屆「淨零醫療類」佳作，展現全面邁向智慧與綠色永續雙軸轉型的成果，獲得國家級榮耀與專業認證。

臺北醫院共有三項創新專案榮獲「智慧醫療類 智慧解決方案組標章」，展現跨部門導入智慧科技、優化流程與提升醫療品質的整合實力：醫工團隊「即刻救援：智能後勤守護者」：過去設備故障仰賴紙本與人工追蹤，現在透過「一鍵叫修」與「設備電子履歷」，臨床與後勤即時同步，提升設備穩定度、病人安全及品質效率，落實減紙減碳。

廣告 廣告

此外，醫事檢驗科「蟲蟲大作戰」：運用AI技術優化寄生蟲檢驗的流程與效率，提升檢驗報告的精準度與時效性，更為臨床醫師的診斷爭取了寶貴的時間。

另藥劑科「調劑藥智慧 Plus AI」：延續2024獲獎的「調劑藥智慧」，2025年進化版讓藥師透過智慧調劑台，即時辨識潛在風險，減輕人工作業負擔，也讓病人在領藥時，多一分安心、少一分等待，提升藥事服務效率與用藥安全。

臺北醫院在綠色轉型、能源管理與低碳醫療實踐上的具體成效，也獲頒第一屆「淨零醫療類－淨零醫療機構組」佳作。鄭舜平院長表示，醫院系統性導入AI與大數據管理，提升醫療效率、病人安全與醫療品質服務，更同步落實溫室氣體盤查、綠色採購、節能減碳行動，將永續理念融入醫療治理與日常營運，打造韌性醫院。未來將持續秉持「以人為本」的核心理念，為病人提供優質醫療，為醫護創造幸福職場，為全民健康與永續發展貢獻心力。

更多新聞推薦

● 民進黨拍板 力挺周春米續戰2026屏縣長選戰、陳光復角逐澎縣長連任