臺北醫院與新莊國小簽署MOU 培育下一代體育新星





衛生福利部臺北醫院運動醫學中心今（29）日於新莊國小運動會，正式與該校簽署合作備忘錄（MOU），象徵醫療與教育攜手，共同打造更安全、具備專業支持的校園運動環境，為培育下一代體育新星奠定堅實基礎。簽署儀式由臺北醫院運動醫院醫學中心陳建龍主任代表，與林惠珍校長共同見證跨域合作的重要里程碑。

新莊國小手球隊訓練密度逐年提高，運動傷害風險也隨之增加。為守護孩子在追求夢想時的健康與安全，雙方建立三大合作主軸：「體育班醫療後送合作機制」、「就醫綠色隧道」、「運動傷害防治教育」，從場上到醫療端，全面構築校園運動守護網。

陳建龍主任指出，醫療後送合作機制將提供體育班學生明確的受傷後評估流程，包含急性期建議、門診綠色通道、跨科別評估與後續治療安排，確保學生在第一時間獲得最適切專業的照護。

在教育推廣方面，運動醫學中心將由骨科、復健科、放射科醫師及物理治療師組成的專業團隊定期走入校園，進行運動傷害預防課程、肌力與柔軟度評估、姿勢檢查等活動，陪伴學生、教練與家長一同建立正確訓練觀念，提升運動表現、減少運動傷害。

陳建龍主任說，運動醫學不只是治療受傷，也能陪伴孩子在追夢的路上走得更遠、更安全。臺北醫院很高興能與新莊國小攜手合作，讓孩子在訓練與比賽中獲得專業支持，安心成長。並強調運動醫學中心將持續擴大與各級學校及社區團體合作，以專業、使命與熱情，守護每一位熱愛運動的孩子，為在地培育更多自信、健康、閃亮的新世代運動人才。

新莊國小校長林惠珍表示，臺北醫院的加入與醫療支援機制，讓校方在處理運動傷害時更有效率，家長也更放心孩子的運動發展。

