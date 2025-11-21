臺北醫院陪伴復健重生 李先生車禍後勇敢找回工作與生活

（記者陳志仁／新北報導）46歲的李先生重新站上食品加工廠工作崗位，熟練操作冷凍肉攪拌設備，沒有人看得出來，數月前他因車禍造成硬腦膜下出血、右手橈骨骨折與右半身無力，一度連抬手、走路都感到吃力；歷經衛生福利部臺北醫院住院治療與復健，從「幾乎放棄」到「順利返工」，用復健翻轉人生。

圖／林允中醫師分享病人車禍腦出血與骨折治癒後，透過職能治療重返職場。（衛生福利部臺北醫院提供）

衛生福利部臺北醫院表示，李先生今年2月下班的途中發生嚴重車禍，導致硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，右半身無力、頭暈不止、注意力短暫，讓他的人生被迫按下停止鍵；原訂5月復工，但第一天就因搬不動冷凍肉品、操作速度過慢而被判定「無法勝任」，讓他一度灰心，「那時候真的覺得自己沒救了。」

廣告 廣告

圖／林允中醫師指出，搬運物品離身體越近，負擔越輕。（衛生福利部臺北醫院提供）

「他不是不努力，而是身體還沒準備好！」臺北醫院復健科林允中醫師指出，大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場的表現；因此，安排李先生進入職能治療，強調復健的終點不僅是回家，尤其是勞工，我們要幫助病人回到原來的生活與職場。

職能治療師黃如燕進行工作分析後發現，李先生的日常生活已可自理，但工作需長時間站立、負重搬運與操作機台，對手腕穩定度與核心肌耐力要求高；為此設計客製化的訓練，包括手腕強化、核心肌力訓練，以及指導省力搬運技巧，同時安排模擬實際作業情境，讓李先生在安全範圍內找回節奏。

經一個月的密集訓練後，李先生順利返崗並穩定完成工作的流程，並感動的說，「我真的回來了，這段復健時間都沒有白費！」林允中醫師提醒，受傷半年內是黃金復健期，若盡早尋求專業醫療協助與積極復健，會有較多的進展，更能重拾健康與自信，減少職場適應難題。

更多引新聞報導

愛回健康人生！臺北醫院：胃內水球助找回自信陪伴家人

中秋急救生命接力 衛生福利部臺北醫院藥師守護孕婦安全

