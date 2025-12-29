臺北醫院31日起門診收據無紙化 就醫更便利兼顧減碳

（記者陳志仁／新北報導）為落實ESG永續節能減碳及醫療數位化，衛生福利部臺北醫院自今年12月31日起，門診批價櫃檯不再主動列印紙本收據；臺北醫院成為衛福部附屬醫院首家推行門診收據無紙化的醫院，民眾繳費後即可直接領藥離院，優化流程並節省等候時間。

圖／民眾繳費後無須再等待列印收據，即可領藥離院。（衛生福利部臺北醫院提供）

醫務行政室陳盈如主任指出，自108年起，臺北醫院即配合保險業者推動住院費用保險抵繳服務，減少民眾理賠與墊付不便，為醫療文件無紙化奠定基礎；隨著相關系統完善，無紙化服務正式擴大至門診批價，民眾如需紙本收據，可於批價時告知櫃檯列印，或事後至櫃檯申請。

臺北醫院鄭舜平院長表示，收據無紙化兼顧醫療的品質與便利性，實踐環境永續、優化就醫流程的重要作為；此外，每日約兩千人次的門診病患，可省去列印等待時間，提升批價效率，門診醫療費用資料已依規上傳國稅局系統，民眾可隨時查詢使用。

臺北醫院說，如民眾因保險申請或個人需求需要紙本收據，只要在批價時主動告知櫃檯列印即可，事後也能至1至3號櫃檯申請；每日透過不主動列印紙本收據，約可減少兩千多張紙及碳粉耗材，不僅便利就醫、報稅與資料查詢，也兼顧不同年齡族群需求，落實永續減碳理念，推動綠色醫療與智慧化服務。

