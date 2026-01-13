臺北關再添友達智慧移動龍潭廠保稅工廠新夥伴

臺北關提供

友達智慧移動股份有限公司經臺北關核准登記為保稅工廠，由該關關務長黃漢銘率員與該公司資深處長曾彥馨共同主持揭牌儀式。

友達智慧移動表示，該公司將致力於智慧座艙系統之研發，並以嶄新視覺、直覺控制和沈浸氛圍為發展核心，打造頂尖的智慧型座艙。期待藉由保稅工廠的設立，減少營運成本及強化產業競爭力。

臺北關表示，保稅工廠享有加速貨物通關及進口原料加工外銷免徵稅費之優惠，能降低業者營運成本，提升廠商國際競爭力。該關將秉持一貫服務精神，提供更便捷優質的通關環境，以期協助保稅廠商爭取更多商機拓展外銷。