臺北關再添超慧科技保稅工廠新夥伴
▲圖，臺北關提供。
超慧科技公司經臺北關核准登記為保稅工廠，日前由該關副關務長許志仁率員至該公司辦理接管事宜，並與該公司總經理潘慶龍共同主持揭牌儀式。
超慧科技成立於民國一○三年，致力於自動化設備設計、製造及專業組裝代工。客戶導向的經營模式，以解決客戶問題為出發點，根據客戶需求訂製規劃，以最具競爭力之成本，在最短時間內交付客戶高品質的設備與服務。該公司佔地三千餘坪生產基地，廠內規劃有：無塵室生產區、研究開發區、大型自動倉儲區及一體式完整生產流水線，並於民國一一三年達成SGS ISO9001品質認證。本次保稅工廠的設立，除可降低該公司營運成本，並可強化其產業競爭力，以提高生產效率改善客戶服務體驗。
臺北關表示，申請加入保稅工廠可加速貨物通關及享有進口原料加工外銷免徵稅費之優惠，亦能降低業者營運成本，提升廠商國際競爭力。該關將秉持一貫服務精神，提供更便捷優質的通關環境，以期協助保稅廠商爭取更多商機拓展外銷。
其他人也在看
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
巴菲特錯了，還是大家都錯了？AI熱潮股神卻狂賣 阮慕驊：我只確定「這一事」
「股神」巴菲特即將退休交棒，不過他的波克夏海瑟威公司在今年第3季，現金儲備飆升至逾3800億美元，創下歷史新高紀錄，引發市場關注。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，衆人皆視AI為此生最大的投資機會，是巴菲特錯了，還是大家都錯了？阮慕驊表示，95歲的巴菲特準備卸任交棒之際，波克夏的現金儲備正在創下歷史新高，3820億美元。波克夏最新財報顯示，這家集團截至第......風傳媒 ・ 19 小時前
台積電逆轉收紅撐盤 台股再創收盤高點 /中工遭寶佳狙擊 九成質押成最大隱憂/高盛喊買奇鋐雙鴻 散熱族群全面沸騰｜Yahoo財經掃描
美股周五延續多頭格局，四大指數全面收紅。道瓊指數上漲0.09%，標普500指數漲0.26%，那斯達克指數上揚0.61%，費城半導體指數漲0.18%。亞馬遜第三季財報亮眼、雲端業務年增20%，並上修年度資本支出，引領科技股氣勢回升；蘋果雖預告iPhone銷售優於預期，但庫克示警供應緊俏，股價小跌。另一方面，Fed官員對降息態度轉趨謹慎，壓抑盤中漲勢。台積電ADR小跌近1%，反映外資對晶片產業短線觀望。 亞股今日普遍走揚，日股因日本逢「文化日」休市，韓股持續走高勁揚逾2%，並首度站上4200點；港股走強，上證指數小幅上漲。 台股今（3）日開高震盪，尾盤在台積電(2330)強勢翻紅拉抬下收高101.24點至28,334.59點，改寫收盤新高，成交金額達5,632億元。權王台積電盤中回測1,500元後尾盤強拉至1,510元作收；AI與記憶體族群延續強勢，南亞科(2408)、力積電(6770)交投熱絡；PCB族群台光電(2383)、欣興(3037)、金像電(2368)齊創波段新高；軍工股雷虎(8033)攻上漲停。盤面資金持續活絡，指數雖震盪但多頭氣勢延續。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 10 小時前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「台積電弱點」被看穿？ 日專家：晶片國家隊的機會來了
台灣在半導體供應鏈扮演要角，台積電製程與技術更是獨步全球，但是否無懈可擊？有日媒引述工程師觀點並提出警告，指稱台韓美日中等5國正展開晶片世界大戰，而台積電的弱點是出現官僚化傾向，新生代缺乏老一輩抱持「客戶要什麼都接單」的精神，這正是日本晶片國家隊Rapidus的突破關鍵。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
盤前／11月首盤將開 台股可望上衝的四大利多
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在晶圓龍頭大廠10月強勢上漲近15%，股價站上1500元大關，激勵台股10月同步大漲2412.81點，為史上最佳10月表現，亦為台股史上單月第二大漲點，不僅站穩28000點大關之上，本週指數持續改寫歷史新高，大盤也維持5日均線之上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
目標價喊上280元！這「半導體封測龍頭」6天猛飆28%被盯上 川湖、穎崴同列13檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（31）日終場下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%，證交所公布13檔注意股。半導體封測龍頭日月光投...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
現金入袋！首次配息來了 野村00980A最後上車日11／17
台灣首檔主動式ETF：00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）將迎來首次配息，野村投信日前公告，投資人只要在11月17日前完成申購，即可參與首次配息。11月18日為除息日，配息發放日則訂於12月12日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
政府砸442億推無人載具國家隊 軍工股強漲
[NOWnews今日新聞]行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，軍工股再度吸引買盤進駐，雷虎今（3）日開盤急拉漲停，台船、漢翔、龍德造船、長榮航太、寶一也全數強...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前