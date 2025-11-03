臺北關再添超慧科技保稅工廠新夥伴

圖，臺北關提供。

超慧科技公司經臺北關核准登記為保稅工廠，日前由該關副關務長許志仁率員至該公司辦理接管事宜，並與該公司總經理潘慶龍共同主持揭牌儀式。

超慧科技成立於民國一○三年，致力於自動化設備設計、製造及專業組裝代工。客戶導向的經營模式，以解決客戶問題為出發點，根據客戶需求訂製規劃，以最具競爭力之成本，在最短時間內交付客戶高品質的設備與服務。該公司佔地三千餘坪生產基地，廠內規劃有：無塵室生產區、研究開發區、大型自動倉儲區及一體式完整生產流水線，並於民國一一三年達成SGS ISO9001品質認證。本次保稅工廠的設立，除可降低該公司營運成本，並可強化其產業競爭力，以提高生產效率改善客戶服務體驗。

臺北關表示，申請加入保稅工廠可加速貨物通關及享有進口原料加工外銷免徵稅費之優惠，亦能降低業者營運成本，提升廠商國際競爭力。該關將秉持一貫服務精神，提供更便捷優質的通關環境，以期協助保稅廠商爭取更多商機拓展外銷。