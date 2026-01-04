臺北關即起受理報關業申請降低貨物抽驗比率 至2月底止

臺北關即起受理報關業者申請一一五年度降低貨物抽驗比率，申請時間至二月底止。

臺北關表示，報關業者符合報關業設置管理辦法第三十三條及報關業者申請降低貨物抽驗比率作業規定第二點規定所列條件者，得檢具相關證明文件，於本（一一五）年二月底前，以書面向所在地海關申請辦理報關業者分類，經審核通過者，其受委任辦理廠商進、出口報關業務時，可降低抽驗比率。

該關指出，經評定為第一類報關業者，得降低抽驗比率二六％至五○％；評定為第二類報關業者，降低二五％以內。本次核定降低抽驗比率之適用期間，自本年四月一日起至明（一一六）年三月三十一日止。取得安全認證優質企業（AEO）之報關業者，降低抽驗比率五一％至七五％，無須逐年向海關申請。

有意申請之業者，可至臺北關網站（https://web.customs.gov.tw/taipei）/便民服務/書表下載/報關業設置管理/15.報關業者申請降低貨物抽驗比率申請書下載相關書表。