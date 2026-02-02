臺北關即起辦理專責報關人員申請獎勵作業

臺北關為鼓勵報關專責人員，即起至三月三十一日止受理轄區報關業專責報關人員之申請，符合資格者，得檢具報關業者專責報關人員獎勵申請書（可至臺北關網站/便民服務/書表下載/報關業設置管理下載）及相關證明文件向該關業務二組申請。

該關表示，依據報關業設置管理辦法第三十二條及報關業者專責報關人員獎勵作業規定之申請條件如下：一、執行專責報關業務滿三年以上，並繼續執業中(須檢具目前服務報關業所出具證明書及個人投保資料)。二、申請之前一年度所簽證之進出口報單（不含轉運申請書）在五百份以上，且年錯單率（簽證錯單數量與簽證報單總數相比）未超過千分之一。三、申請之前一年度未受停止報關審核簽證業務、廢止執業登記處分。四、申請之前一年度未受警告或罰鍰處分。五、申請之前一年度，其在報關業者之每月薪資不低於勞基法所公布當年最低基本工資。

臺北關表示，經核定符合獎勵作業規定之專責報關人員，除將以書面通知外，將擇期頒發獎狀及公開表揚。