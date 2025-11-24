臺北關召開業務座談 傾聽竹科業者心聲

圖，臺北關提供。

▲圖，臺北關提供。

為強化海關與企業間的夥伴關係，臺北關舉辦「一一四年度第二次新竹科學園區進出口保稅業務座談會」，由該關關務長黃漢銘親自主持，近百位業者代表與會，透過面對面溝通，有效解決通關實務疑義。

臺北關表示，海關將持續滾動式檢討服務流程，以符業者實際需求。另為提升整體通關作業一致性，週六上午維持與關本部同步之正常通關，其他時段籲請業者善加利用機場一段式通關管道。同時，為配合邊境防疫政策，自今年十月二十八日起新竹科學園區海關暫停郵包查驗通關，移由該關松山分關郵務課辦理。

廣告 廣告

本次會議聚焦於多項通關及保稅議題，重點宣導項目包括：「預報貨物通關報關手冊」與「EXW」交易條件的正確申報指引、「從保稅到課稅」的機器設備管理實務、最新輸美產地認定重點分析，以及園區通關服務的最新調整措施，如假日通關現況說明與郵包通關業務的集中辦理等，會中亦一併進行性別平等、納稅者權利保護法、保護智慧財產權等政令宣導。

臺北關強調，海關將秉持開放態度加強與業者溝通，同時透過行政效率與服務品質之提升，營造快速便捷之通關環境，協助企業在全球市場中掌握先機，共創雙贏。