臺北關核准登記 晶兆成保稅工廠揭牌

粿粿的前夫范姜彥豐透過IG影片控訴，表示掌握了粿粿出軌王子的確切證據，他在影片中提及關係巨變的開始，就是從粿粿跟王子到美國旅遊之後，回來就表明覺得兩人之前關係太黏了，需要一些個人的時間跟空間，後來甚至玩到不回家，讓范姜彥豐相當心寒，而粿粿跟王子到美國出遊的相關照片，甚至都有上傳在兩人的IG裡。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前