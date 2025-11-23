臺北關表揚優級保稅工廠、優良保稅業務人員

臺北關為鼓勵績優保稅工廠及相關業務人員，加強與業者互動，日前表揚一一三年度優級保稅工廠暨優良保稅業務人員，由該關關務長黃漢銘頒發獎狀，會中同時辦理保稅業務及保稅貨物通關事項宣導。

臺北關表示，保稅工廠採分級管理制度，於每年七月三十一日前評定並發布其等級，作為海關分級管理之依據。根據統計，一一三年該關監管保稅工廠計一四四家，經該關評定為優級保稅工廠者計一○五家，其中四十三家保稅工廠更是連續十年獲此殊榮。

海關每年依據「海關管理保稅工廠分級管理作業要點」辦理保稅工廠之分級考評及薦舉優良保稅業務人員，以鼓勵保稅工廠及相關保稅業務人員遵守相關法令及配合海關推動保稅業務。

臺北關表示，透過定期舉辦座談會與業者進行雙向溝通，希望藉由雙方互動，瞭解業者實務需求並提供協助解決方案；海關將持續優化保稅智慧服務平臺線上申辦作業，期以更優質的服務協助業者管理保稅貨物，提升作業效率。