臺北關通關業務座談會 強化雙向溝通

▲圖：臺北關提供。

臺北關舉辦通關業務座談會，由副關務長范天行主持，與會單位包括台北市報關公會、新北市報關公會、桃園市報關公會、台北市航空貨運承攬公會、桃園國際機場航空公司代表聯席會、桃園國際機場公司、三大倉儲業者、美商聯邦快遞、美商優比速、中華郵政、關貿網路等公司。

會中除針對上次座談會列管案件及業者最新提案，就辦理情形向業者溝通與說明外，並宣導關港貿單一窗口新增之通關查詢服務程式（代碼GC338）「尚未補具輸美國貨品原產地聲明書（C1通關案件）報單號碼查詢」，並就報關業個人資料檔案安全維護進行宣導，請業者強化個資外洩通報機制及建立適當內部控制措施。

臺北關表示，該關為增進通關作業便捷及強化業者與海關間雙向溝通，每季舉辦通關業務座談會，期望各公會及業者皆能積極參與，踴躍建言，藉由雙方互動，針對業者需求達成共識並提供協助解決方案，以營造更優質便捷之通關環境。