臺北隊就職三週年 多項文化亮點成果

【記者卓羽榛臺北報導】臺北隊就職邁入三週年，文化局持續秉持「厚植藝文節慶、健全文化環境、提振文創產業、打造文化場域、喚起城市記憶」等五大文化面向積極推動。臺北市政府文化局長蔡詩萍表示，臺北是一座多樣的城市，文化局近年來持續思考並實踐屬於二十一世紀新世代的「臺北精神」。從「臺北文學館」籌備處成立、「寫臺北」年度書獎、第一屆「臺北戲劇獎」、第一屆「潮臺北TRENDY TAIPEI」到「文化小旅行」100個文化點等計畫，都是在探索當代臺北的文化樣貌與精神核心，讓城市的文化能量以多元形式被看見。



文化局指出，今年度「臺北文學館」籌備工作已正式確立方向。臺北文學館為臺北市首座文學館，歷經兩任市長推動，今年終於完成設立方針與具體規劃，並著手進入籌備階段，為臺北文學發展奠定重要里程碑。「臺北文學館」於113年由蔣萬安市長正式對外宣告臺北文學館籌備處設立於嘉禾新村，同步宣布基地落腳於公館大樓，預計116年底開館營運，作為本市文學推廣、教育、跨界合作、國際鏈結的重要基地。



「寫臺北」年度書獎為蔣萬安市長政策亮點之一，此獎項鼓勵經由出版品書寫臺北，徵件作品不限文類，彰顯臺北城市精神與價值。創作者獎金高達新臺幣50萬元，另頒發獲獎出版品之出版社獎金新臺幣10萬元。另一項重點計畫「文化小旅行」，經過三年整合與規劃，今年已達成100處文化點，並於今年底出版專書《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》，將於明（2026）年2月台北國際書展期間同步亮相，並且結合「寫臺北」年度書獎頒獎典禮及新書發表會，完整呈現臺北城市文化的生活風貌。



同時，臺北市作為臺灣表演藝術文化最為蓬勃發展的城市，今年首度舉辦的「臺北戲劇獎」亦為全臺首創！為戲劇類表演藝術界建立專門獎項，首屆辦理即獲各界高度肯定，並稱臺北戲劇獎頒獎典禮媲美「三金」盛典！第一屆臺北戲劇獎辦理完成後，廣獲社群網路及媒體熱烈關注，入圍及得獎團隊及個人亦將本屆成績作為後續行銷宣傳亮點。文化局期望透過戲劇類的專業獎項辦理，鼓勵創作與創新，活絡本市當代戲劇表演藝術生態。



文化局進一步說，本局也持續優化「臺北文化獎」提升每位得主獎金新臺幣壹佰萬元，為全臺縣市文化獎金額最高。第三年施政在文化建設上同樣成果豐碩——北美館二館擴建工程已完成雛形、臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳新建工程標案已順利決標，相關計畫將持續推進，這些重大建設將持續推動，並持續聆聽市民的聲音，讓文化發展更貼近生活，壯大臺北的文化地圖，展現臺北文化實力。

