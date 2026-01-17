臺北隊策勵營今登場 北市府局處首長齊聚共擘市政方向

▲臺北市政府今日舉辦「115年臺北隊策勵營」。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府今（17）日舉辦「115年臺北隊策勵營」，市長蔣萬安致詞時表示，策勵營邀集市府各局處首長夥伴齊聚，盼藉專家分享與激盪交流，打破既有框架、聚焦關鍵議題，進一步凝聚市政推動的共識與方向，讓臺北持續穩健向前邁進。

蔣萬安指出，本次策勵營特別運用週末時間舉行，最重要的目的在於讓團隊跳脫日常業務限制，針對重要市政議題進行充分討論與腦力激盪。此次特別邀請盛治仁董事長及曾致夫老師專題分享，他也鼓勵大家把握機會踴躍提問，並在各項議題討論中主動提出意見，透過多元觀點交流與相互激盪，為市政工作注入創新思維與突破。

蔣萬安表示，過去三年「臺北隊」在市政推動上累積不少成果，也曾面對各式挑戰與危機。市府團隊除持續精進政策執行，更重視從每一次經驗中汲取經驗，檢視第一時間的應變作為，並思考如何提前預防潛在風險，透過完善準備與明確SOP，提升同仁應變熟悉度，確保城市安全，提供市民更優質的公共服務。