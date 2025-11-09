臺北電器盃節能公益路跑熱力開跑 蔣萬安讚公益運動傳愛心

▲臺北市電器商業同業公會今日舉辦「2025第11屆電器盃節能公益路跑」，號召民眾以運動結合公益，一同為社會注入正向能量。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市電器商業同業公會今（9）日舉辦「2025第11屆電器盃節能公益路跑」，號召民眾以運動結合公益，一同為社會注入正向能量。臺北市長蔣萬安出席活動表示，電器公會不僅推廣健康運動，更長年以具體行動投入社會關懷，令人感佩。市府將持續成為公會最堅實的夥伴，攜手打造更有愛、更溫暖的城市。

蔣萬安指出，電器公會長期舉辦公益路跑活動，今年邁入第11屆，活動結餘款項將捐助腦性麻痺病友與孩童，以及獨居長者加菜金，展現公會落實社會責任的精神，也讓熱愛路跑的市民在揮灑汗水之餘，為社會注入溫暖與希望。

蔣萬安市長特別提到，電器公會面對全臺各地災情時，總在第一時間伸出援手。今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，公會立即號召會員及國內外家電廠商捐贈家電設備，包括冰箱、空調等，並提供到宅檢測服務，以最實際的行動給予災民最實質的幫助。