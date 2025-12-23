臺北電玩展 周邊商品搶先亮相

記者古可絜／臺北報導

2026臺北電玩展（Taipei Game Show、TGS）將於明年1月29日至2月1日在南港展覽館 1 樓與 4 樓登場，昨日曝光首波參展陣容，包含任天堂、傑仕登、萬代南夢宮等大廠皆會展出最新大作與遊戲，各大電競品牌及硬體周邊廠商，也將推出各類熱門產品與展場限定優惠，歡迎玩家趁開春寒假大採買。

電玩大廠推新作 揭新情報

此外，TGS將於1月29日至30日同期舉辦B2B商務區與亞太遊戲高峰會，其中亞太遊戲高峰會重磅推出「MAIN STAGE」及「AI STAGE」2大舞臺。「MAIN STAGE」將有來自全球遊戲相關產業鏈的菁英講師齊聚，為聽眾揭開遊戲產業背後秘辛並帶來最新趨勢情報。

「AI STAGE」則邀請到來自Amazon Web Services、AssetHub、HatsuMuv、NVIDIA的專業講師，分享AI技術的創新應用、引領商業發展可能性；TGS商務區共吸引16個國家地區、破百家業者參展，類型橫跨獨立遊戲、遊戲開發、發行代理、金流服務、在地化服務、行銷推廣、美術動畫設計、IP授權、音效製作、AI應用等，涵蓋全產業鏈。

2大特色專區昨日曝光展覽內容，其中桌遊樂園共有31家企業與海內外工作室，攜手帶來超過80款精采作品，包括多款知名IP集換式卡牌，還有闔家歡樂、三五好友相聚都適合的各類型桌遊產品，現場試玩感受不插電的遊戲樂趣。

而獨立遊戲專區則有來自23個國家地區、190家、共計超過250款作品展出，站穩全臺最大獨立遊戲盛會位置，同時與全球戰略夥伴合作推出的「國際獨立遊戲館」，打造最國際化的獨立遊戲展示平臺，為呈現開發者多元創意與全球獨立遊戲開發能量。

2026臺北國際電玩展公布全新周邊商品。（記者古可絜攝）

