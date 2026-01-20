臺北電玩展1/29登場 百款新作搶先玩

記者古可絜／臺北報導

2026臺北國際電玩展（TGS）29日起至2月1日將在南港展覽館1館登場，匯集26個國家地區、399家業者於1樓I區與4樓全展區、雙層同步開展，展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平臺的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，共計逾500款遊戲，有超過百款未上市新作可搶先試玩體驗，更有電競賽事、熱門主機、硬體周邊商品等；主辦單位大手筆祭出好禮，購票入場，有機會將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合等超夯主機免費帶回家。

任天堂領軍參展

TGS玩家區昨日公開完整參展陣容及平面圖，日本家用型主機大廠任天堂規劃更具規模、多種體驗內容，包含《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》等，並舉辦角色見面會，還會展出多款由軟體廠商發行、包含尚未上市的遊戲作品；臺灣萬代南夢宮娛樂亦推出包括《CODE VEIN 噬血代碼 II》、《艾爾登法環 褪色者版》等多款未上市的玩家熱議作品。

另有多款跨平臺與人氣遊戲，包括育成RPG《STARSAVIOR》、CPBL授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》、多人開放世界捉寵RPG《伊莫》等，絕對讓民眾玩到不想回家。

主舞臺則攜手硬體贊助合作夥伴ROG玩家共和國，規劃15場電競賽事活動與精采活動，包含任天堂的Nintendo Switch 2遊戲同樂會、《VAMPIR：血之繼承者》發布會、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》上市倒數特別活動等，還有AKB48 Team TP充滿元氣的 LIVE 唱跳表演。「桌遊樂園」齊聚31家桌遊企業與海內外工作室參與，共計將展出超過80款作品，是歷年來最大規模。

