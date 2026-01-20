臺北電玩展1/29登場 逾500款遊戲祭好禮

記者古可絜／臺北報導

2026臺北國際電玩展（Taipei Game Show）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，此次匯集來自26個國家地區、399家業者，將於1樓I區與4樓全展區、雙層同步開展，展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平臺的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，共計逾500款遊戲，其中不僅有超過百款未上市新作可搶先試玩體驗，更有電競賽事、熱門主機、硬體周邊商品等，主辦單位大手筆祭出好禮，玩家購票入場，除能夠盡情體驗各種體驗、參加多元的舞臺活動、購入展場限量周邊，還有機會將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation®5 （Slim） 數位版、Steam Deck 512GB等超夯主機免費帶回家。

TGS玩家區今（20）日公開完整參展陣容及平面圖，連續4年參展的日本家用型主機大廠任天堂，規劃更具規模、多種體驗內容，包含《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》等，並舉辦角色見面會，還會展出多款由軟體廠商發行、包含尚未上市的遊戲作品；臺灣萬代南夢宮娛樂亦推出包括《CODE VEIN 噬血代碼 II》、《艾爾登法環 褪色者版》、《我的英雄學院 無盡正義》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》在內多款未上市的玩家熱議作品。

亦有多款跨平臺與人氣遊戲，包括甫正式上市的育成RPG《STARSAVIOR》、CPBL授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》、多人開放世界捉寵RPG《伊莫》、以知名漫畫為題的全新動作遊戲《HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR》、異世界奇幻世界觀的回合制RPG《OUTERPLANE》、可愛逗趣的《普力多 普力茲納》、本土插畫IP衍生的《螢幕貓蟲咖波》及《Bugcat Island》、《貓蟲疊疊樂》等，絕對讓民眾玩到不想回家。

而主舞臺攜手硬體贊助合作夥伴ROG玩家共和國，將帶來15場電競賽事活動與精彩活動，包含任天堂帶來的Nintendo Switch 2遊戲同樂會、《SD 鋼彈 G 世代 永恆》特別舞臺、《虹彩六號》再戰十年表演賽、《VAMPIR：血之繼承者》發布會、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》上市倒數特別活動、《三角洲行動》等多款熱門遊戲的活動及賽事，還有AKB48 Team TP充滿元氣的 LIVE 唱跳表演，舞臺節目將於Twitch「TGS Live」、YouTube「Taipei Game Show」全程直播。

此外，「桌遊樂園」同樣是熱門IP火力全開，齊聚31家桌遊企業與海內外工作室參與，共計將展出超過80款作品，是歷年來最大規模，包括艾賜魔袋、栢龍玩具、新天鵝堡桌遊、狗吠火車娛樂設計等，還有臺灣、日本、香港的新銳設計師登場，將展出《寶可夢集換式卡牌遊戲》、《Disney Lorcana》等，超過10款熱門IP人氣TCG，試玩集點更有機會獲得精品桌遊，最大獎可將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合帶回家。

臺北電玩展展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平臺的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，共計逾500款遊戲。（記者古可絜攝）

光榮特庫摩新作《仁王3》與全球首度開放試玩的《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》等話題作品，還有競速遊戲《Tokyo Xtreme Racer 首都高賽車》與熱門射擊遊戲《三角洲行動》等。（記者古可絜攝）

多款跨平臺與人氣遊戲，包括在雙平臺暢銷排行中長期霸榜的《寒霜啟示錄》。（記者古可絜攝）

TGS也有多家電競硬體及周邊廠商加入，推出最新商品與展場限定優惠價。（記者古可絜攝）

2026臺北國際電玩展將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，此次匯集來自26個國家地區、399家業者。（記者古可絜攝）