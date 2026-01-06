臺北電玩展1/29登場 Indie House參展陣容公開

記者古可絜／臺北報導

2026臺北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，今（6）日公開Indie House獨立遊戲專區平面圖，專區規模較去年成長逾2成，共吸引全球23個國家地區、190組團隊參與，帶來超過250款精采作品，其中包括未上市、搶先開放體驗的開發中作品，與備受玩家好評的熱門作品，不僅線下精采，線上還將於STEAM與STOVE兩大平臺展開特賣會，折扣優惠最低1折起，玩家在現場體驗到喜歡的遊戲，即能入手支持開發團隊。

臺灣本土的獨立遊戲開發者近年表現耀眼，市場上屢屢可見備受全球玩家好評的作品，在地頂尖開發團隊參展亦十分熱烈，包括原始鳥熊開發、被戲稱有史上最醜男主角的武俠養成RPG《活俠傳》，由GameWorks遊戲共製工坊輔導、杯狗遊戲開發的黑暗奇幻結合2D像素風格Boss Rush動作遊戲《紅眼露比》，由Team9打造在全球範圍獲獎無數、日前推出日文版的《文字遊戲》系列，將在現場帶來新作《文字遊戲世界》，還有賺人熱淚的OPUS系列等，現場都玩得到。

海外參展陣容同樣眾星雲集，來自日本零售百貨業者PARCO跨界遊戲發行品牌PARCO GAMES、東京電玩展主辦單位CESA指導的次世代創作者培育計畫Top Game Creators Academy皆首度參展，而Pocketpair則帶來現象級作品《Palworld》及旗下發行的5款新作、PLAYISM將展出源自本土的《炎姬》、集英社遊戲將帶來包含《BAKUDO》、《第九聖詩》在內多款作品及首度亮相的重量級全新IP，還有英國poncle團隊開發的爆紅Roguelike清版動作遊戲《Vampire Survivors吸血鬼倖存者》、比利時Beeswax Games團隊製作的恐怖遊戲《No Players Online》等，每款都是玩家不容錯過的精采作品。

主辦單位強調，專區儼然已成為世界獨立遊戲產業鏈的縮影，不僅亞洲兩大獨立遊戲展會日本BitSummit、韓國Busan Indie Connect Festival都組團來臺參展，Global Indie Game Pavilion國際獨立遊戲館中更有包括SXSW Sydney、XP GAME SUMMIT、Montréal International Game Summit、立陶宛遊戲開發者協會、BCN GAME FEST、gamescom latam、智利遊戲協會等，共6國7家的海外戰略合作夥伴攜手加入，玩家可以體驗40款最具當地代表性的獨立遊戲作品，開發者也能藉此與全球地方單位交流、爭取出海機會。

此外，TGS持續力挺開發者，包括Indie Game Award 2026的獲獎作品展示區，能夠一次體驗由專業評審團遴選出的最佳獨立遊戲團隊作品，首度推出的學生展示區，則吸引世新大學、南臺科技大學、國立中央大學、臺灣藝術大學、銘傳大學、樹德科技大學、龍華科技大學、嶺東科技大學等校學生團隊參與。

2026臺北國際電玩展今日公開Indie House獨立遊戲專區平面圖。（臺北市電腦公會提供）

Indie House獨立遊戲專區共吸引全球23個國家地區、190組團隊參與。圖為2025資料照。（臺北市電腦公會提供）

Indie House獨立遊戲專區將帶來超過250款精采作品。圖為2025資料照。（臺北市電腦公會提供）