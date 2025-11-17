臺北電臺「邁向115-幸福滿滿派對」

【記者卓羽榛臺北報導】臺北廣播電臺年終音樂盛會「邁向115-幸福滿滿派對」演唱會，將於12月7日在臺北市中山堂隆重登場。今年從創作者的視角出發，邀請美聲天后許景淳、音樂詩人葉佳修、創作才女邰肇玫、金曲雙姝南方二重唱、民歌金童羅吉鎮等知名歌手，共同回味經典民歌時光，並透過廣播劇及DJ導聆，帶領聽眾走入旋律背後的動人故事，細細聆聽創作歷程與時代情感。



「邁向115－幸福滿滿派對」演出時間為12月7日下午3時至5時，憑票入場。11月28日上午10時開放KKTIX網路平臺線上免費索票，並同步於臺北市中山堂開放現場領票，每人最多索取2張門票，座位有限，索完為止。



臺北電臺臺長胡紹謙表示：「『幸福滿滿派對』是本臺年度重要活動之一，不僅是眾人引頸期盼的音樂盛會，更是電臺與聽友互相交流的最佳時機，今年恰逢民歌50，透過精心策劃的內容與堅強的卡司陣容，在歲末年終之際，為市民朋友帶來歡樂及溫暖，共同迎接嶄新的一年。」



活動當天將於「臺北電臺931」YouTube頻道進行直播，歡迎無法到場的市民朋友於線上共襄盛舉，一同參與本次懷舊民歌的音樂旅程。更多索票及活動相關訊息可至「臺北廣播電臺」官網及臉書粉絲專頁查詢。

