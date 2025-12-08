臺北青年理想生活節打造青春理想舞台

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市政府青年局於12月6日至7日在臺北表演藝術中心舉辦「臺北青年理想生活節」，二日活動吸引近7萬人到場參與，透過人氣樂團、國際文化體驗、青年互動展演、青創市集、主題特展與實驗舞臺，完整呈現臺北青年在國際交流、公共參與、職涯探索與創業發展上的多元且豐沛的能量，成為年度最受矚目的青年城市盛典。



臺北市長蔣萬安現身士林臺北表演藝術中心，參加熱鬧非凡的第二屆「臺北青年理想生活節」。蔣萬安開心地表示，今年活動「放大絕」，首度走出青年局Y17的基地，將場地拉到北流的室內外空間，就是要讓所有年輕人「盡情揮灑、盡情發揮」。蔣萬安指出，臺北市青年局成立一年多來，展現臺北「國際化」的雄心壯志，包括推動「海外實習計畫」，與知名企業、公部門合作，把臺北青年送出國外，讓大家「拓展視野，有海外的經驗」。



青年局局長周羿希表示，今年是第2屆「臺北青年理想生活節」，活動以青年為主角進行規劃，無論是培力的青年表演團隊、青創攤商，或是國際文化體驗，都是為了給青年一個展現自我、實現理想的平台，每個環節都經過用心規劃，希望呈現「理想即生活」的概念，同時也拉近臺北與世界的距離。



青年局表示，今年重磅邀請 8 組深受青年喜愛的樂團接力登場，包括 icyball 冰球樂團、好樂團、Crispy 脆樂團、庸俗救星、hue、DrunkMonk、鹿洐人及林潔心，吸引大批青年提前到場卡位，並在與樂團全場大合唱時一同高舉青年局全新推出的限量手燈、手環，點亮臺北夜空，穿插捷運列車緩緩行駛的畫面，戶外聽團氛圍感拉滿，綻放滿滿青春能量，成為動人的城市風景。



「讓世界在臺北交朋友！」今年理想生活節特別規劃「國際文化體驗區」，以五大洲文化為主軸，結合傳統遊戲、藝術手作、服飾體驗與互動展示，吸引許多年輕朋友與親子到場參與，直呼「彷彿環遊世界！」現場活動豐富多元，包括韓服拍貼、日本和風紙扇彩繪、西非鼓節奏體驗、歐洲馬賽克杯墊拼貼、澳洲壓花明信片製作、美洲手作捕夢網與熱縮片吊飾等。正在臺北學中文的姊妹市青年，也與民眾近距離交流，分享自身文化，讓參與者在體驗中增進跨文化理解，感受多元文化交會的魅力。



青年互動展演則由多組青年局培力的表演團體共同策劃一系列精彩節目，內容涵蓋喜劇、特技、街舞、拉丁舞、啦啦隊、爵士及DJ金曲派對，場場爆滿。青年局表示，舞台特別貼近地面，讓觀眾與表演者零距離接觸，享受最自在、最貼近的觀賞體驗。節目中設計了多項互動環節，包括親身體驗啦啦隊飛躍瞬間、跟著舞者一起動起來，或與喜劇表演者即興互動。許多觀眾直呼，自己不單只是觀眾，更是「一起完成這場演出」，成為節目不可或缺的一部分，創造了最貼近生活、最有參與感的青年理想舞台。首次推出的「實驗舞台」也大獲好評，由青年朋友自行報名爭取舞台，以饒舌、舞蹈、自彈自唱及樂器演奏等形式，展現高手在民間的獨特創意及魅力。



青創市集免攤位費，青年局全力支持！超過30組文創、永續、餐飲齊聚理想生活節。其中包括青年局培力的團隊如《花卷製菓》、《金星男子》、《草物所 cao wu suo》及《查高插畫》等，都以亮眼作品吸引民眾駐足。二日活動人潮不斷，充分展現臺北青年在創意與創業上的蓬勃能量。攤商回饋認為，活動規劃友善、人流充足、交通便利，讓他們能專注展示與交流，收穫滿滿。



青年局表示，活動期間感謝臺北表演藝術中心、周邊商圈以及各局處協力合作，讓理想生活節首度走到戶外舉辦並圓滿落幕。更感謝每一位到場參與的青年朋友，共同描繪心中理想生活的樣貌，因為大家的參與，才成就了「2025臺北青年理想生活節」，青年局也會持續努力，陪伴青年在臺北找到發揮舞台、實現屬於自己的理想生活。