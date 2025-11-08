臺北食農教育成果展 分享農村多重魅力

記者范瑜／綜合報導

臺北市政府產業發展局昨日起接連2天在花博公園舉辦「2025臺北食農永續WAY─食農教育成果展×有農生活節」，活動以「都市永續、在地食材、友善耕作、農村再生」為主軸，透過多元展演、闖關體驗與市集互動，帶領民眾從在地食材、友善耕作到永續飲食，深入感受食農教育與農村生活的多重魅力。

開幕活動由北投農會及對味銀光食驗室共同簽署企業永續合作備忘錄，攜手推動「在地食材、銀髮友善、永續飲食」，實踐友善耕作與永續飲食的理念，並舉辦「114年臺北市食農教育推廣」教案競賽頒獎，公開表揚得獎單位，競賽成果亦於活動期間展出。

產業局局長陳俊安表示，本次活動規劃2大專區，分為「臺北市114年食農教育成果展」與「臺北有農生活節」，市民可透過教案競賽成果展覽、闖關體驗及互動市集，實際體驗食農教育的多元面向；而「臺北有農生活節」以「走進臺北山系，打開一種生活感」為主題，集結全市11處「臺北有農」農村社區，以五色鳥為象徵，串連社區、農業與市民參與，展現都市農村共生生活樣貌。

活動為期2天，精采內容包括友善市集與食農體驗DIY、食農兒童劇《挑食公主的改造計劃》、爵士二重奏、永續打擊樂、魔術氣球秀、食農闖關活動等，歡迎大小朋友走入市集，看劇玩樂拿好禮，一同展開食農大冒險。

「2025臺北食農永續WAY─食農教育成果展×有農生活節」在花博公園登場，歡迎民眾共襄盛舉。（臺北市政府提供）