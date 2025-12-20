臺北馬拉松「耶誕歡樂早餐跑」熱力開跑

臺北市政府於12月20日清晨率先舉辦充滿節慶氛圍的「耶誕歡樂早餐跑」，吸引逾萬名跑者熱情參與。（臺北市政府體育局提供）

記者陳建興／台北報導

2025臺北馬拉松將於12月21日盛大登場，為迎接年度跑者盛事，臺北市政府於12月20日清晨率先舉辦充滿節慶氛圍的「耶誕歡樂早餐跑」，吸引逾萬名跑者熱情參與，臺北市政府體育局局長游竹萍親臨現場並鳴槍，她表示：「看到現場聚集眾多大、小朋友溫馨參與，相當感動。期許大家在今天的好天氣下，盡情享受耶誕歡樂早餐跑，跑出屬於自己的好成績。臺北馬拉松未來將結合城市特色與全民參與，打造更多元、豐富且具國際視野的路跑體驗，警力上也加強維護治安，共同邀請市民朋友一同以運動迎接美好的年末時光。」

廣告 廣告

本屆早餐跑設有9公里及3公里兩個組別，適合不同年齡層與跑步經驗的民眾參與。適逢耶誕佳節，大會以「耶誕歡樂早餐跑」為主題，現場眾多跑者頭戴耶誕帽、配戴髮箍或穿著節慶元素服飾，將市民廣場妝點成一場專屬於臺北的街頭耶誕嘉年華。跑者不僅提前感受節慶氛圍，完跑後還能兌換大會精心準備的限定好禮，為清晨路跑留下溫暖回憶。

早餐跑賽事邁入第3年，參與熱度持續攀升，今年9公里及3公里組別合計吸引10,284名跑者報名參賽，創下歷屆新高。其中，在臺深耕30週年的主要贊助商賀寶芙號召超過2,200名跑者共襄盛舉，不僅力挺耶誕歡樂早餐跑，也持續透過運動推廣健康、活躍的生活理念，為隔日登場的臺北馬拉松正式賽事注入滿滿能量。

早餐跑賽事邁入第3年，參與熱度持續攀升，今年9公里及3公里組別合計吸引10,284名跑者報名參賽，創下歷屆新高。(臺北市政府體育局提供)

耶誕造景與驚喜摸彩增添亮點 大型聖誕樹與早餐店拍照牆吸睛登場

為提升整體活動體驗，本屆早餐跑現場特別打造大型聖誕樹與早餐店拍照牆兩大主題造景，成為跑者爭相合影的熱門打卡點。高聳聖誕樹結合中、西式早餐文化意象與節慶裝飾，營造濃厚耶誕氛圍；「早餐店拍照牆」則以日常早餐文化為靈感，象徵完跑後與親友共享早餐的溫馨時刻，為活動注入濃厚的生活感與城市記憶。

除路跑活動外，大會也規劃摸彩活動增添現場互動氛圍，跑者完賽後將號碼布上的摸彩券投入摸彩箱，吸引眾多參與者踴躍投入。活動現場共抽出多項獎品，包括iPhone 17 Pro、adidas Boston 13 跑鞋、SHOKZ 原廠運動大禮包等人氣好禮，讓跑者在完成清晨路跑之餘，也能滿載而歸，令活動在歡樂氛圍中畫下圓滿句點。