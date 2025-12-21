臺北馬熱力開跑 蔡明忠12度參賽、富邦金挺運動永續

富邦金控今（21）日發布新聞稿指出，2025臺北馬拉松今日於臺北市政府前市民廣場正式開跑。富邦金自2009年起贊助臺北馬拉松至今已長達17年，並自2021年起推動Run For Green™計畫，積極共促賽事綠色轉型。

本次臺北馬拉松富邦金也號召355名員工投入賽事志工以及視障陪跑行列，以行動支持運動賽事。富邦集團董事長蔡明忠今年更第12度參賽、力挺臺北馬，鼓勵大家持續為健康與永續而跑。

富邦金控董事長蔡明興表示，臺北馬拉松自1986年舉辦至今，已成為台北城市品牌的重要象徵，更在2024年躍升為世界田徑總會（WA）金標籤賽事。富邦金很榮幸可以連續第17年成為臺北馬拉松長期支持夥伴，一路以來與台北及跑者們共同追求健康、永續，追求不斷自我超越。今年富邦金更首度培訓員工擔任視障陪跑志工，及號召員工志工協助賽務，以實際行動支持運動平權。

富邦金 40 名同仁成視障陪跑「邦手」

富邦金特別與中華視障路跑運動協會合作推動「視障陪跑員計畫」，目前有超過40位同仁參與，培訓內容包含：志工服務心態、人導法、鐘錶表示法、陪跑繩使用方法、偽盲體驗、賽道補給等，並有過半數同仁完成40小時練跑，服務時數累積逾2100小時。

廣告 廣告

今年臺北馬富邦金控首度培訓員工擔任視障陪跑志工，並號召員工志工協助賽務，以實際行動支持運動平權。（富邦金控提供）

富邦金首批「正式陪跑員」也於本屆臺北馬拉松正式上場，成為視障選手的最佳「邦手」。本次賽事，富邦金總計號召355名員工投入志工以及視障陪跑行列，展現企業對運動平權與永續發展的支持與實踐。

富邦金日前推出「Run For Green™十萬個跑步的理由」影片，集結領樹跑者黃鈺琪（Kiki）、越野跑者阿哲（A-Che）、台北富邦銀行路跑社社長廖昱澂（Roy）等人分享跑步的初衷，吸引許多跑友熱情回響。

蔡明忠期許為健康、永續而跑

富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參加臺北馬半馬賽事，他表示，跑步帶給他健康、紀律，以及不斷向前的力量。臺北馬作為台灣最具指標意義的馬拉松賽事，富邦也持續攜手臺北馬致力綠色轉型，今年更主動提供自願性碳權抵換賽事碳排放，持續追求永續創新。蔡明忠也期許跑者們能持續與臺北馬並肩前行，為健康而跑，也為永續而跑，讓每一步都更有意義。

富邦金率國內企業之先，創新結合運動與永續，自2021年起推動Run For Green™倡議計畫，結合臺北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑滿40公里，就會獲得一棵富邦種下的樹，目標5年為台灣種下10萬棵樹。

​ 2025 臺北馬拉松21日登場， 富邦金控現場攤位吸引許多民眾駐足留影。（富邦金控提供）

該計畫推出至今已屆滿5年，富邦已與全台8縣市、14個場域合作植樹，已提前達成替台灣種下10萬棵樹目標；在今天臺北馬賽後，Run For Green ™倡議計畫參與跑者累積超過39.8萬人次。

更多風傳媒報導

