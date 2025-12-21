臺北馬維安升級、警力倍增 蔣萬安：絕不鬆懈
（記者卓羽榛臺北報導）2025臺北國際馬拉松今市日登場，臺北市長蔣萬安特前往位於臺北田徑場的馬拉松賽事應變中心，視察維安整備與應變情形，並向第一線警消與工作同仁表達慰勉與感謝，並要求市府團隊全神貫注、絕不鬆懈。
蔣萬安表示，今日賽事是1219不幸重大無差別攻擊事件後，臺北市舉辦的首場大型活動，市府團隊絕對不能掉以輕心，絕不鬆懈、全神貫注。馬拉松賽事自清晨開始，橫跨長時間及多個行政區，市府不希望任何意外發生，但一旦有突發狀況，所有同仁必須立即啟動危機處理與緊急應變，將衝擊與傷害降到最低，並以市民與選手安全為最優先考量。
蔣萬安指出，本次賽事特別升級維安規格，增派警力共341人，總警力達693人，較以往幾乎倍增，並動員11個分局、特勤與保大單位分工合作，沿線全面布署。此外，於22處重要出入口加強警力配置，提升巡邏頻率，相關裝備皆要求齊全到位，確保賽事圓滿、安全進行。
蔣萬安強調，本次賽事不僅是國際重要指標賽事，也為未來大型活動（包含跨年活動）建立更高標準的維安模式。對於可能出現的恐嚇、可疑訊息或爆裂物通報，相關單位必須事前完整演練，明確通報流程，並將經驗與各區同仁交流分享，全面提升整體應變能量。
隨後，蔣萬安前往賽事終點跑道，了解維安佈署及人員裝備，他也特別提醒，維安工作不分單位是一體的，任何場域發生突發狀況，所有相關單位都應即刻支援、通力合作，「寧可撈過界，不要三不管」。蔣萬安感謝所有同仁長時間堅守崗位，並期盼2025臺北國際馬拉松能在最嚴謹的維安措施下，順利、平安完成，讓市民與來自世界各地的選手都能安心參與。
