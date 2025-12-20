「臺北馬」今晨2萬人開跑！多警到場、維安強度拉高

記者林忠憲、林意芸／台北報導

昨（19）日在台北車站及中山站爆發隨機攻擊，今日在登場的「2025臺北馬拉松耶誕歡樂早餐跑」及明日「2025臺北馬拉松」等賽事，警方特別加強安全維護。

今日登場的「臺北馬拉松耶誕歡樂早餐跑」及明日「臺北馬拉松」等賽事，警方加強現場安全維護。

畫面上可以看到大批警力聚集在道路兩側，員警來回走動不時觀察周邊狀況，氣氛明顯比平常緊繃，一旁還能看到身穿橘色上衣的跑者正在暖身慢跑，準備參加賽事。

警方全面提高警戒。

但和歡樂氣氛形成對比的是現場層層戒備的警力配置，由於19日晚間發生中山站與北車隨機攻擊事件，為了確保安全20日舉行的台北馬拉松耶誕歡樂早餐跑，以及21日登場的正式2025台北馬拉松，警方全面提高警戒。

警方在馬拉松賽事期間將相關路段實施交通管制，禁止人車通行，全面清空道路。

因為參賽人數眾多，為防範任何突發狀況，警方在賽事期間將針對相關路段實施交通管制，禁止人車通行，全面清空道路，各轄區分局也在賽事期間採取機動巡邏，加強對可疑人事物的監控與盤查，確保參賽以及沿線觀賽民眾的安全。

同時賽事沿線也強化交通疏導，隨時掌握狀況，一旦發現異常立即處理，警方強調將全力守住每一個環節，確保整體賽事平安順利進行。

