臺北、士林、新北更保分會慶祝80周年 林光中等輔導員獲表揚

法務部長鄭銘謙感謝眾多志工努力，為無數迷失方向的更生朋友們帶來新生的希望。（圖／台北分會提供）

更生保護會臺北、士林、新北分會為慶祝第 80 屆更生保護節，11月19日假台北凱達大飯店宴會廳舉行慶祝大會，感謝社會各界對更生保護工作的支持與貢獻，並推廣更生保護的理念，鼓勵民眾積極參與更生保護服務，攜手共創社會祥和。

臺北、士林、新北等更生保護分會舉行第 80 屆更生保護節慶祝大會，鼓勵民眾積極參與更生保護服務，攜手共創社會祥和。（圖／台北分會提供）

法務部長鄭銘謙致詞表示，臺灣更生保護會在眾多志工及社會各界先進的攜手努力下，為無數迷失方向的更生朋友們帶來新生的希望，讓他們能回歸家庭與社區，重新展開新生活。鄭銘謙感謝各民間團體與個人的支持與投入，指出更生保護的推動，是公私協力的典範，展現了社會的包容與溫暖，也見證「希望」與「改變」的無窮力量。

廣告 廣告

更生保護會董事長張斗輝致詞時，強調更生朋友在面對自卑感和社會的排斥下，就可能走回原路，此時更生保護會提供的溫暖與協助，就是拉住他們的手。並感謝各位勤奮不懈、不分日夜參與更生保護工作，年復一年的奔走在各個矯正機關、社區鄰里之中的更生輔導員們。

這次大會表揚團體包含：「財團法人元大文教基金會、信溢工程行、昶輝螺絲企業有限公司、財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會、社團法人亞杜蘭關懷協會、社團法人臺灣露德協會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」。大會還辦理選拔活動，獎勵長期熱心參與且表現優異更生輔導員。臺北分會林光中更生輔導員、士林分會胡純寬更生輔導員、新北分會黃文智更生輔導員皆獲得入選10大傑出更生輔導員，於大會中播放感人服務事蹟影片。

其中臺北分會林光中先生，在臺北分會擔任輔導員逾18年載，是新店區極為熱心及家庭支持方案救火型的更輔員，同時擔任分會新店戒治所入監輔導必要成員，專業熱心投入更生保護服務，主動參加各項專業訓練，積極分享輔導案例，提升自身輔導技巧。輔導期間自願負責新店區，深入烏來山區家訪。積極主動結合慈濟資源，長期陪伴輔導家庭面對困難及突破、默默結合各方資源，協助解決個案及案家困境。林輔導員在推動更生保護業務不遺餘力，堪為模範輔導員。

另外，為推廣更生人創業成果，本次設置更生商品展示點心區，參與者可品嚐更生人精心製作商品，從而網購支持他們的自立與創業。展示廠商包含：「艾格諾先生雪Q餅&蛋捲、窗口咖啡濾掛包小盒咖啡、繁花手做岩石餅乾&焦糖牛奶堅果塔、向日農場貝果、棗到幸福芝麻榚&棗泥餅乾&黎麥棒」。期待不僅是對更生人努力的肯定，也讓社會大眾能更直接認識更生商品，進而改變社會對更生人及其家庭的負面印象。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

義大利「時事披薩店」現況曝！老闆看台人上門感動快哭 大票網友罵爆

公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆完粗口開新IG 遭抓包「道歉全刪了」

阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友