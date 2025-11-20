臺北「AI無界·創新無限論壇」聚焦產業轉型與創業

【記者卓羽榛臺北報導】為扶植本市新創企業發展，臺北市政府產業發展局與資誠（PwC Taiwan）攜手舉辦「AI無界．創新無限論壇」，邀集產業專家、新創團隊代表及創投領袖，於2025 Meet Taipei活動首日下午，齊聚圓山花博爭豔館明日舞台，共同探討AI浪潮下的新創機遇與產業變革。除了論壇外，臺北新創館同步於2025 Meet Taipei展出，吸引國內外創業者、投資人及創新領域專家，見證臺北市政府在創業生態系中的前瞻視野與實質成果。



市長蔣萬安於論壇開幕致詞時表示，面對全球AI技術快速發展，臺北市政府近年全方位推動AI策略，從產業聚落、招商投資、新創扶植到人才培育多管齊下。市府積極建構科技產業廊帶，串聯南港軟體園區、南港生技聚落、內湖科技園區、北投士林科技園區及未來社子島，形成完整生態系，匯聚人才、企業、資金與國際資源，透過海外總部等旗艦企業進駐，帶動AI產業鏈群聚效益。新創扶植方面，推出「新創三箭」政策，從資金、人才、市場等面向推動多項創業新政，引導研發資源導向AI、智慧健康、綠色科技等新興領域。臺北市已聚集超過650家AI相關企業，包含國際大廠如Nvidia、AMD、GOOGLE、Microsoft、Meta、AWS以及多家上市櫃公司等都在臺北市設立研發中心或據點，更有占比超過半數的AI新創公司，打造兼具活力與永續發展的創業環境，建構友善創業城市。



「AI無界．創新無限論壇」，聚焦於AI治理、產業轉型與創業戰略三大核心議題，深入剖析AI前沿科技所帶來的商業挑戰與創新契機。針對全球AI投資趨勢、Agentic AI發展動態、雲端技術如何加速創新與企業轉型，及邊緣AI運算對新創事業的實質助益，講者以自身於高科技產業生態系中的實務經驗，指出新興科技在提升新創團隊靈活性與效率、拓展市場與加速成長方面的應用潛力。面對AI應用日益普及所帶來的治理課題，論壇亦深入探討企業導入AI時的風險管理與治理機制，提出具體策略與建議，協助企業在技術創新與永續發展之間取得平衡。現場交流熱絡，為與會者提供豐富的產業洞見與創業啟發。



除了論壇活動之外，北市府產業局也規劃臺北新創館，集結北市府獎勵補助與輔導計畫的優秀新創團隊，串聯「智慧生活」、「永續健康」與「AI 驅動」三大關鍵產業主題，展現市府創業政策碩果，臺北新創館首日便吸引大量參觀者。「智慧生活」展區聚焦智慧科技於日常生活的應用，展現北市府積極扶植新創、打造便利生活環境的企圖心；「永續健康」則彙集生技醫療及環境永續等新創，呈現臺北市新創在生技醫療及環境永續的競爭力；「AI 驅動」展區聚集人工智慧為核心的跨域創新，呼應市府以AI引領產業變革，展現臺北在全球AI浪潮中的創新實力。

