臺北 x 釜山：文化開展雙城新篇章 台北市文化基金會與釜山文化財團簽署合作備忘錄

▲台北市文化局局長暨台北市文化基金會執行長蔡詩萍與釜山文化財團理事長吳在煥(OH JAE HUAN)代表雙方完成簽署合作備忘錄。

【記者 沁諠／台北 報導】為深化臺北市與韓國釜山之文化交流與合作，促進雙方在文化政策、藝術創作及國際連結等面向之長期合作，台北市文化基金會於2026年2月4日在松山文創園區與釜山文化財團正式簽署合作備忘錄（MOU），在相互信任與尊重的基礎上，建立兩座亞洲文化城市更緊密且制度化的合作關係。

本次簽署儀式由台北市文化局局長暨台北市文化基金會執行長蔡詩萍，與釜山文化財團理事長吳在煥(OH JAE HUAN)代表雙方完成簽署，並由雙方相關單位代表共同見證。

蔡詩萍執行長表示，台灣社會長期對韓國流行文化展現高度關注與喜愛，而這股吸引力的背後，來自深厚且持續累積的藝術與文化能量。他指出，此次合作備忘錄的簽署不僅是一份文件，更象徵雙方在既有交流基礎上，進一步深化制度性合作的重要里程碑。台北始終以開放與熱情的態度擁抱國際合作，也期待未來能與釜山展開更全方位、更深入的文化交流。

▲釜山文化財團參訪團於松山山文創園區巴洛克花園與文化基金會代表合照。

釜山文化財團理事長吳在煥則表示，台灣長年為釜山重要的國際交流夥伴，在釜山觀光客結構中，台灣旅客的比例位居首位，顯示兩地之間緊密而深厚的往來基礎。他回顧去年釜山文化財團與台北寶藏巖國際藝術村及台北當代藝術館的交流合作，指出本次MOU的意義不僅止於機構層級，更是城市之間深化連結的契機，期盼未來能將合作擴展至更多機構部門，逐步形塑串聯亞洲的文化交流路徑。

臺北與釜山同為亞洲重要文化城市，長期致力於文化政策推動、藝術創作支持與城市文化品牌發展，雙方在藝術、創意及文化治理等議題上具高度共通性。本次合作備忘錄的簽署象徵雙方正式建立長期合作夥伴關係，未來將透過持續對話、資源整合與實質交流，共同促進國際文化藝術發展。

依據備忘錄內容，雙方將在視覺藝術、表演藝術、影視音樂、文化資產、文化產業、文化永續及文創培育等領域展開合作，促進藝術家與文化從業者的交流，支持共同創作、展演與研究計畫。同時，雙方將推動文化內容、典藏資源及策展知識分享，並共同規劃藝術進駐、展覽、工作坊、論壇、課程及講座等多元合作形式，特別關注青年藝術家與文化人才培育，探索跨領域與跨城市合作模式，拓展國際文化網絡。

▲釜山文化財團參訪團於松山山文創園區風格店家品嘗台灣自產品牌果酒。

台北市文化基金會與釜山文化財團過去已建立交流基礎，期望透過此次合作備忘錄的簽署，進一步深化雙方合作。今年，台北｜寶藏巖國際藝術村將與釜山文化財團所屬虹梯藝術中心(Hongti Art Center)繼續推動藝術家交換駐村計畫，由雙方各自遴選藝術家進行進駐交流，促進創作經驗與文化視野的雙向互動。

同時，釜山文化財團亦將推動雙邊交流活動，邀請台北當代藝術館進行藝術教育案例分享，並安排參訪釜山藝術教育場域，藉由實地交流探索城市文化與合作可能；台北當代藝術館今年辦理之街區藝術節，亦將規劃雙邊聯合工作坊與專題分享講座，深化台北與釜山之間的藝術交流與實踐。

台北市文化基金會表示，此次合作備忘錄的簽署，將進一步鞏固台北在亞洲文化網絡中的連結，也為未來跨城市的文化交流與藝術合作奠定穩固基礎。雙方期待在此合作架構下，持續推動具前瞻性與實驗性的文化計畫，共同為城市文化發展注入新動能。（照片記者沁諠翻攝）