律師解答YouTuber馬賽克之謎 哈林直呼太可怕

記者周毓洵／臺北報導

公視《哈！真相大白了》當中有一題「去韓國逛街拍VLOG，只要拍到女生就違法？」讓現場藝人與主持人哈林（庾澄慶）全都愣住。6位來賓不約而同認為「應該不會違法」，全數答錯後震驚大叫，哈林也忍不住驚呼：「我也無法理解，太可怕了吧！」

公視《哈！真相大白了》問到「去韓國逛街拍VLOG，只要拍到女生就違法？」正確答案竟然是「○」。律師梁家瑜當場說明，韓國《性暴力犯罪處罰特例法》明文規定，只要未經同意拍到他人就可能觸法，最重可處7年以下有期徒刑、或約新臺幣106萬元罰金。她也補充，這正是許多YouTuber 在街拍影片中會替路人全部「上馬賽克」的原因。哈林聽完法律解釋忍不住再次感嘆「真的很可怕」，但仍搞笑補刀：「可是我喜歡看到全倒的結局！」逗得眾人笑翻。

來賓王以路、劉伊心、吳承璟、張瑄、時尚達人Duncan及彩妝師林凱鈞聽到答案都感到不可思議，劉伊心更驚訝到捂嘴大喊：「真的？！」王以路則好奇，「遠遠拍也不行嗎？」律師回答：「若當事人覺得你是在拍她，仍可能惹麻煩。」讓眾人頻頻點頭，直呼：「以後去韓國拍片要更小心了！」

哈林庾澄慶（中）主持《哈！真相大白了》邀王以路（左起、張瑄、何以德、劉伊心、吳承璟、林凱鈞上節目。（公視提供）

公視《哈！真相大白了》節目上韓國旅遊題答案揭曉，吳承璟（左）、劉伊心（右）大感驚訝。（公視提供）